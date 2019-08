Barkos pide a Chivite que no caiga en "falsos debates identitarios"

Actualizada 01/08/2019 a las 17:34

La presidenta en funciones de Navarra y portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha pedido a Chivite que el futuro gobierno de coalición no caiga "en falsos debates identitarios" de un derecha "en decadencia".



El de Geroa Bai es "un compromiso firme con las políticas de progreso y convivencia" y por eso "los retos son mirar al futuro y no tener la tentación de ocupar la política con falsos debates identitarios y búsqueda de enfrentamientos, mantras histéricos de una derecha concentrada para enmascarar su decadencia", ha dicho Barkos durante su intervención en la sesión de investidura de Chivite.



Y ha añadido que "hoy vivimos en paz y con el reconocimiento de todas las víctimas de ETA. Navarra es dueña de su propio destino y será lo que los navarros y navarras queremos", al tiempo que ha negado que un problema de Navarra sea el euskera "porque no es cierta su imposición aunque sí tenemos una memoria cierta de impedimento".



Por eso Barkos ha señalado a PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra, los socios en este acuerdo de 2019, "la obligación de hacer política, pedagogía política, y explicar donde haga falta que la realidad plural de Navarra nada tiene que ver con lo que la derecha quiere hacer ver" y para lo que utiliza algunas afirmaciones que "indignan", que "insultan la inteligencia y el decoro" de la Comunidad Foral y que son "un freno a su crecimiento y convivencia".



Uxue Barkos ha querido comenzar su discurso poniendo en valor "la confianza" que Geroa Bai ha puesto en este proceso "desde la prudencia que la historia más reciente del Partido Socialista en esta tierra nos exige y desde la dignidad y la defensa de los votantes".



"No caiga en la trampa de lo que le está diciendo la derecha", ha pedido Barkos a Chivite, y se ha felicitado de "contribuir de manera decisiva" a la formación de dos gobiernos progresistas en Navarra, en ésta y en la pasada legislatura, mediante unos pactos que han apostado por "la diversidad y las políticas sociales".



Tras comentar que disiente "radicalmente" de quienes "ven en la pluralidad el problema" Barkos ha agregado que "la gestión de la pluralidad como expresión de la realidad navarra no es sino un mandato de la sociedad para una democracia más firme y más libre".



Por eso ha lamentado que Navarra se haya convertido en "objeto de uso y abuso en la política estatal, que el nombre de Navarra se haya usado de manera bastarda para tapar la incertidumbre de las instituciones estatales", y ha advertido de que "Navarra es sujeto de su propio destino y quien desprecia una parte del sentir de esta comunidad está inhabilitado para dirigirla en una parte de sus instituciones".



Como "línea rojas al pasado" Barkos se ha referido a la reducción de la tasa de pobreza durante su gobierno, igual que la de desempleo, que es hoy al más baja de las comunidades autónomas, el aumento de la cobertura a dependientes o el impulso de la economía circular, mientras que se ha pasado del déficit al superávit y el crecimiento del PIB supera la media nacional.



Un balance que le ha llevado a pedir a Chivite que reconozca que hoy Navarra "está mejor" aunque tiene "emergencias" como el cambio climático o el empobrecimiento de la clase media y los jóvenes.



"Reconozco su gestión y recojo su herencia", ha admitido la candidata socialista, que ha compartido en su réplica los retos señalados por Geroa Bai y asegurado que la suya es una "apuesta clara, firme y convencida" y "el tiempo quitará y dará razones".

