Izquierda-Ezkerra dice que con su apoyo cumple su "compromiso de facilitar un Gobierno social"

La portavoz parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que, con el acuerdo programático que ha alcanzado con PSN, Geroa Bai y Podemos y el apoyo a la candidata socialista a la Presidencia de Navarra, María Chivite, su formación cumple su "compromiso de facilitar un Gobierno social" y ha asegurado que "trabajará para desarrollar el acuerdo programático, impulsando políticas progresistas y sociales".



Durante su intervención en el debate de investidura en el Parlamento de Navarra, Marisa de Simón ha reconocido los "fracasos" de sus objetivos "no alcanzados en las elecciones del pasado 26 de mayo". "Hemos obtenido un mal resultado y eso lo hemos de reconocer. Hemos obtenido un solo escaño cuando aspirábamos a reforzar el espacio de la izquierda transformadora en esta Cámara. Habíamos previsto mayor representación de Izquierda-Ezkerra, pero eso no ha sido así, la ciudadanía navarra no nos ha respaldado como habíamos previsto y el cuatripartito tampoco ha recibido el suficiente apoyo, hemos perdido la mayoría", ha afirmado.



La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra ha dicho que asume este resultado "con humildad y con mucha energía para trabajar cada uno de estos días para desarrollar el acuerdo programático al que hemos llegado entre fuerzas diferentes, impulsando políticas progresistas y sociales, empeñados en recuperar el espacio perdido y ampliando la influencia en las calles". "Vamos a favorecer un gobierno alternativo a las políticas de las derechas, que tanto daño han hecho a la ciudadanía navarra durante años anteriores", ha asegurado.



Según ha señalado Marisa de Simón, "adquirimos el compromiso con la ciudadanía navarra, con nuestros votantes, con nuestra afiliación, de seguir avanzando en políticas sociales y en la construcción de la sociedad plural que pusimos en marcha en 2015, y aquí estamos cumpliendo ese compromiso facilitando un Gobierno social".



La parlamentaria foral ha afirmado que el programa pactado es "de mínimos" y "suficiente para dar continuidad a las políticas sociales que supusieron un cambio de rumbo fundamental en Navarra en 2015". "El acuerdo es un instrumento absolutamente necesario que posibilita el desarrollo de políticas sociales en beneficio de las personas y de un desarrollo equitativo y solidario", ha subrayado.



Marisa de Simón ha reconocido que el programa "no es nuestro programa" pero ha valorado que el pacto ha sido posible "por la capacidad de acordar entre cuatro grupos que son diferentes, se ha hecho sin imposiciones y tiene contenidos importantes para mejorar la vida de toda la ciudadanía".



Por otro lado, la parlamentaria de I-E ha advertido a María Chivite de que "con vetos y exclusiones no se construye una Navarra plural, no compartimos el veto a EH Bildu, creemos que ha sido un error político porque está negando una realidad social y política que está aquí, y ese veto no lo va a poder mantener este lunes". Por otro lado, ha subrayado que "la mayoría no se puede construir con el frente de derechas".



Marisa de Simón ha criticado que "le han dicho a Chivite que es amiga de asesinos, que va a imponer el euskera discriminando al que no lo conoce, que va a aceptar un Gobierno nacionalista excluyente e identitario" y ha asegurado que estará "al lado" de la candidata socialista cuando le lancen esas acusaciones. "Son viles mentiras rastreras que en muchos casos llegan a la difamación o al insulto", ha asegurado.



Por su parte, María Chivite ha agradecido "el apoyo" de Marisa de Simón "ante la escalada de críticas, mentiras e insidias que lanza la derecha navarra y española".



También ha valorado "el trabajo de Izquierda-Ezkerra en todas las mesas de trabajo" para negociar el acuerdo programático. "La actitud ha sido muy buena. Lo importante es qué es lo que queremos hacer los próximos cuatro años. Tenemos un acuerdo que se compromete con la convivencia, la igualdad y el progreso de la Comunidad", ha señalado.



Respecto a EH Bildu, Chivite ha apuntado que "no se trata de exclusiones, se trata de posicionamientos políticos y de cumplir con la palabra, y dijimos en campaña que no íbamos a dar el Gobierno a Navarra Suma y que no gobernaríamos con EH también".

