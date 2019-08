Actualizada 01/08/2019 a las 14:40

La portavoz de la Ejecutiva Nacional y en el Senado de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha afirmado que "entregar Navarra a Bildu es la madre de todas las infamias" que ha cometido Pedro Sánchez, quien con este "pacto de la infamia" ha "pisado una línea roja gravísima" y ha "traicionado al constitucionalismo".



"Con este pacto con Batasuna se confirma que el señor Sánchez ha traicionado al constitucionalismo, ha pisado una línea roja gravísima que es intolerable para todos los demócratas", ha señalado durante el receso de la sesión de investidura.



Tras lamentar que "la libertad y la igualdad están en jaque en Navarra porque el Partido Socialista ha dejado el futuro de todos los navarros en manos de Bildu y en manos de Otegi", ha denunciado que "por primera vez vemos un presidente de la democracia española pactando con Batasuna para poder alcanzar el poder".



"Hemos confirmado con este pacto quiénes son los aliados del señor Sánchez: aquellos que tienen como proyecto liquidar la democracia en este país", ha criticado.



Además, ha asegurado que "el tema de Navarra es un asunto de Estado y cualquiera que quiera ser presidente de España debería sentirse avergonzado y debería condenar esta infamia".



Según Roldán, en su discurso Chivite "ha hablado muchísimo pero curiosamente ha guardado silencio sobre quién es el colaborador necesario para impedir que haya un gobierno constitucionalista" de Navarra Suma.



"Ha quedado muy claro que el señor Sánchez siempre que tiene la oportunidad no elige como socios a los constitucionalistas y prefiere ir de la mano con populistas y nacionalistas", ha dicho.



Por ello, ha asegurado que "ese no de Ciudadanos a Sánchez está hoy más justificado que nunca", ya que "después de ver ese pacto de la infamia con Bildu, de la mano de Otegui, queda muy claro que decirle no a Sánchez es decirle sí a España".

Selección DN+