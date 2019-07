Chivite será elegida presidenta este viernes, siempre que se abstenga Bildu

30/07/2019 a las 06:00

La socialista María Chivite Navascués (Cintruénigo, 1978) será elegida este viernes presidenta de Navarra, siempre que EH Bildu lo permita con su abstención. Será un gobierno de coalición entre el PSN (11 parlamentarios), Geroa Bai (9) y Podemos (2) con apoyo externo de I-E (1). No tendrán mayoría. Son 23 escaños de 50, que completan en el Parlamento el grupo mayoritario de Navarra Suma (20) y EH Bildu (7).



Los dirigentes de Bildu son partidarios de favorecer este Ejecutivo por razones “estratégicas”, ya que recalcan que van a ser la “llave” para poder “condicionar” las políticas de ese Ejecutivo y porque harán posible que Navarra Suma “se quede una legislatura más en la oposición”.



Así lo afirmó el lunes su portavoz parlamentaria Bakartxo Ruiz, que no obstante señaló que este martes tomarán la decisión las bases de Bildu en una consulta. El miércoles darán a conocer el resultado. Son dos las opciones planteadas: las abstenciones “que fueran necesarias” (bastaría con 5) o votar en contra (descartan votar a favor).



La consulta será por internet y en algunas sedes y locales de la coalición, pero también en una institución pública, el Ayuntamiento de Aoiz, donde el alcalde y los concejales son de EH Bildu, o en la Casa de Cultura de Etxarri.



La coalición está formada en Navarra por Sortu, donde están ex cargos de Batasuna, y EA, que anunció el lunes en un comunicado que “tras un proceso participativo”, ha decidido en asamblea apoyar la abstención.



SOCIOS PREFERENTES



Los socios de gobierno del PSN, que serán tanto Geroa Bai como Podemos y, desde fuera, I-E, confirmaron el lunes que ante la minoría de ese Ejecutivo tendrán como interlocutor “prioritario” para el día a día a EH Bildu, como la propia coalición destacaba este fin de semana tras las reuniones que mantenido con los 3 grupos.



Koldo Martínez, de Geroa Bai, señaló que para ellos es “mucho más importante” llegar a acuerdos para “sacar mayorías” con los que han sido cuatro años sus “socios” de EH Bildu.



Mikel Buil, de Podemos, negó que se hayan comprometido “con nadie a ser socio preferente de nadie”, pero que ven “más proclive a EH Bildu” para apoyar sus políticas que a Navarra Suma.



Marisa de Simón, de I-E, reiteró lo que ha dicho desde el inicio, que trabajará para que los asuntos se aprueben con el apoyo “de 30”, incluyendo así a Bildu.



PSN Y EL RESPALDO DEL PSOE



El número 2 de Chivite, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, sostuvo por el contrario que los “interlocutores prioritarios” para ellos son sus socios de Geroa Bai, Podemos e I-E, y que luego en el Parlamento serán Bildu y Navarra Suma los que decidirán si apoyan o no esas políticas.



Mientras se va acercando el día en el que sea una realidad este gobierno en minoría de María Chivite, arrecian las críticas no sólo del centro-derecha. Ayer en declaraciones a Espejo Público, de Antena 3 Televisión, rechazaba el acuerdo de gobierno alcanzado por el PSN con los nacionalistas del PNV (Geroa Bai) el veterano socialista y ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Además, indicaba que otros miembros del PSOE, ya fuera de la primera línea, coinciden con él.

Sin embargo, Alzórriz, aseguró ayer que tienen “el respaldo del conjunto del partido”, desde el presidente Pedro Sánchez al responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Aseguró que “todos los secretarios y secretarias generales” de las federaciones socialistas apoyan este pacto de gobierno en Navarra, y que así lo han trasladado a la candidata y líder del PSN, María Chivite. Indicó que él ha explicado el acuerdo a los responsables de Organización de esas federaciones. “Y creo que todos en su conjunto nos han mostrado el respaldo”.



PODEMOS, SÍ DEL 79,3%



María Chivite tiene asegurado el “sí” a su investidura de 23 parlamentarios: PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E. Ayer, Podemos cerró la consulta entre sus bases y un 79,3% apoyó entrar en el Ejecutivo con la consejería Políticas Migratorias y Justicia. Un departamento en el que también se encargarán de las políticas de Juventud y de Igualdad, explicó el parlamentario de Podemos Mikel Buil.



Geroa Bai entrará con 4 consejeros. Uno podría ser el actual vicepresidente Manu Ayerdi, y no se descarta que otra de las personas que ocupen una cartera sea la concejala del Ayuntamiento de Pamplona Itziar Gómez, que ha participado en las negociaciones de gobierno.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, destacó ayer que trabajarán para desarrollar el acuerdo de programa, pero lo harán desde la oposición, al no integrar el Ejecutivo. Recalcó que ellos serán la “garantía de las políticas de izquierdas” durante la legislatura.

