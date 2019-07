Actualizada 29/07/2019 a las 13:19

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido al PP que actúe con "menos hipocresía" cuando critica el pacto de gobernabilidad alcanzado por los socialistas navarros con otras fuerzas de izquierda y le ha recordado que el exalcalde de Vitoria Javier Maroto no tuvo problemas para pactar con EH-Bildu.



"Me parece extraordinariamente hipócrita la posición del PP", ha asegurado hoy lunes la también vicepresidenta del Senado, quien pide "hacer memoria" para recordar que, cuando Maroto, ahora senador autonómico del PP, era alcalde de Vitoria, él mismo decía "que no le temblaban las piernas por alcanzar acuerdos con Bildu; y de hecho los alcanzó".

Es más, Narbona enfatiza que Javier Maroto se iba "de copas" con los concejales de Bildu en la capital vasca "y entonces no parecía que eso significara mancharse las manos de sangre".



"Así que menos hipocresía: recordemos que al PP, cuando le ha convenido, se ha apoyado en Bildu también", ha manifestado.

En todo caso, la vicepresidenta del Senado hace hincapié en que el Partido Socialista de Navarra (PSN) no ha llegado a ningún acuerdo con Bildu para que María Chivite pueda ser investida presidenta de la Comunidad Foral e insiste en que tras la abstención de los independentistas no hay ningún pacto con el PSOE.



"No hay ningún pacto con Bildu, y a ningún partido se le puede prohibir que se abstenga en un votación", ha agregado en declaraciones a EFE.



Cristina Narbona asegura que, gracias a los socialistas navarros, EH-Bildu "ya no gobierna en la ciudad de Pamplona", donde ahora "gobierna la derecha gracias a la posición del PSOE" y, si los "abertzales" están en la Mesa del Parlamento de Navarra, antes también lo estaban, puntualiza.



En suma, la presidenta del PSOE hace notar que el pacto alcanzado por el PSN con Geroa Bai, Unidas Podemos e Izquierda-Ezkerra para que María Chivite pueda ser investida abre la oportunidad a un Gobierno en la Comunidad Foral "donde no esté Bildu".

"Bildu estaba en el Gobierno de Navarra y ahora no estará", ha concluido.

