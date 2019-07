Navarra Suma acusa al PSN de "tomar a todo el mundo por tonto"

Actualizada 18/07/2019 a las 13:03

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha acusado al PSN de "tomar a todo el mundo por tonto" y ha criticado que María Chivite "quiere ser presidenta a toda costa".



En su opinión, aunque finalmente la candidata socialista sea investida como presidenta, "no va a ser nunca presidenta de los navarros y las navarras". Y ha considerado que Chivite "no será bien recibida ni en la Ribera ni tampoco en Etxarri-Aranatz".



"Esto es un culebrón con el final conocido", ha señalado Pérez-Nievas, quien ha considerado que en las negociaciones de Gobierno entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E "pasa lo mismo que en los culebrones venezolanos de 4.577 capítulos, que uno veía el primer capítulo y ya sabía el final". "Hacen y se ríen, esto es una tomadura de pelo a los ciudadanos", ha manifestado el representante de Navarra Suma en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente del Parlamento foral.



En su opinión, "por lo menos hace 12 años cuando se planteaba algo así con Fernando Puras había más seriedad" y ha insistido en que lo que está ocurriendo ahora es "es una tomadura de pelo" y "no refleja la realidad".



Te puede interesar





Ha criticado Pérez-Nievas que Chivite "quiere ser presidenta a toda costa" y ha considerado que EH Bildu, cuya abstención es necesaria para que sea investida, "está encantado de la vida y volverá a apoyar por la palabra mágica de la derecha o la ultraderecha", algo que le "aburre".



Para el representante de Navarra Suma, la "nueva táctica" consiste en "llevar a la ciudadanía a una situación de hastío para luego colarle el gol de un gobierno que no tiene mayoría". Y ha señalado que "si la línea roja era Bildu y Navarra Suma, María Chivite no puede ser presidenta".



En todo caso, ha pedido a las cuatro fuerzas que están negociando el futuro Gobierno foral que "lo hagan rápido" y ha remarcado que a partir de ahí Navarra Suma tiene clara la posición que mantendrá, "una posición radical a este Gobierno y a lo que pretenden hacer". "Aquí no vale ser presidenta con nacionalistas y gobernar con los constitucionalistas o te aclaras o eso no vale", ha agregado.



Ha considerado, además, que a "la supuesta presidenta ya le están desautorizando", ya que "decía que quería hablar con Navarra Suma, y sale el segundo de abordo para decirle que no puede pactar". Y ha criticado que Chivite "está desaparecida en combate y le han desacreditado antes de empezar".

Selección DN+