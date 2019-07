Actualizada 17/07/2019 a las 10:27

Navarra Suma ha registrado una declaración institucional en el Parlamento foral en la que insta a condenar "la coacción a cargos públicos que ejercen algunos amparados en la impunidad de los espacios públicos masificados".



Con ello, Navarra Suma quiere condenar "lo sucedido en el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 6 de julio en los momentos previos al chupinazo cuando una concejala de Na+ sufrió agresiones por parte de un concejal de EH Bildu al impedir que se colgara la ikurriña en uno de los balcones de la Casa Consistorial, vulnerando así la legalidad vigente", según ha indicado la coalición de UPN, Ciudadanos y PP en un comunicado.



Además, Na+ ha censurado "el mordisco que propinó el mismo concejal de EH Bildu a un agente de la policía municipal", así como "los gritos, insultos e incluso intentos de violencia física contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el grupo municipal de Navarra Suma y los concejales del PSN al término de la procesión en honor a San Fermín en la calle Curia, el pasado día 7, por parte de un grupo de violentos de la izquierda abertzale".



En la citada declaración institucional, Navarra Suma insta al Parlamento foral a "condenar cualquier intento de vulnerar la ley por parte de representantes de la ciudadanía aprovechando actos públicos oficiales, más aun cuando se realiza acompañada de actos violentos".



Por último, muestra su apoyo "a todos los cargos públicos y de forma muy especial a los hombres y mujeres de la Policía Municipal de Pamplona por hacer cumplir de forma ejemplar el ordenamiento jurídico y el orden público aun a costa de exponer su integridad física".



Por otro lado, Navarra Suma ha registrado otras dos declaraciones institucionales. En una de ellas, muestra su "defensa de la igualdad social y la no discriminación de las personas LGTBI por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, constituyendo la lucha por tales derechos y las conquistas sociales conseguidas por todo el colectivo una causa común que es de toda la sociedad y no el patrimonio de ninguna ideología o partido político".



Del mismo modo, hacen patente su "pleno rechazo a cualquier forma de exclusión discriminatoria por razón de ideología, opinión o ideas políticas, máxime en unos eventos que, como los del Orgullo, se fundamentan en los principios de igualdad, diversidad, inclusión, respeto y tolerancia".



Por último, se manifiesta "la más absoluta condena de los intolerables actos de odio y violencia sufridos por los representantes de Ciudadanos por su participación en los actos del Orgullo", así como de las "declaraciones de autoridades públicas y portavoces de entidades LGTBI que han justificado tales actos violentos, culpabilizando a las víctimas y no a sus agresores".



En tercer lugar, se ha registrado una declaración sobre el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 22 años. En el texto presentado, además de sumarse al recuerdo hacia Miguel Ángel Blanco y su familia y de expresar "el testimonio de afecto y reconocimiento" hacia todas las víctimas del terrorismo de ETA, se reitera la "repulsa y condena hacia el terrorismo y la violencia de la banda terrorista ETA".



Asimismo, se rechaza "el afán de todos aquellos que pretenden reescribir y blanquear el relato de la violencia terrorista de ETA y de sus organizaciones afines", así como "todo tipo de actos encaminados a enaltecer y homenajear a cualquier persona que haya tenido relación con la banda terrorista".



Por último, se exige "la colaboración del entramado vinculado al terrorismo etarra para esclarecer los atentados pendientes de resolver".

