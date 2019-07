Esparza acusa a Ortuzar de "cinismo político" por pedir la abstención de Bildu

Actualizada 11/07/2019 a las 15:04

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, de hacer "un ejercicio de cinismo político" al pedir la abstención de EH Bildu para favorecer la investidura de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra.



Esparza ha respondido así a las declaraciones de Ortuzar en las que esperaba que EH Bildu sea "lo suficientemente responsable y generoso" como para favorecer la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra.



"Creo que seria mucho más inteligente por parte de Ortuzar dedicarse a sacar adelante el Cupo Vasco y los presupuestos en Euskadi que a hablar de Navarra", ha remarcado el candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Ejecutivo foral.



Para el regionalista, Ortuzar hace "un ejercicio de cinismo político cuando pide a Otegi que se abstenga, sabiendo que nada es gratis en política, y si se produce esa abstención será porque hay un pacto entre el PSOE y EH Bildu". "Es puro cinismo político pedir a EH Bildu lo que nunca ha hecho el PNV", ha censurado Esparza que ha remarcado que el PNV "jamás" se ha "abstenido gratis".



El presidente de UPN se ha preguntado si el PNV "se va a abstener gratis el PNV en la investidura de Sánchez" o si "va seguir diciendo que lo que ocurra en Navarra va a tener repercusión en su posición ante una investidura, cuando eso significa poner condiciones a su posición política en relación a la investidura de Sánchez". "La posición política del PNV nunca es gratis y por tanto sabe de sobra que la posición de Bildu no será gratis en Navarra", ha recalcado Esparza. "Chivite será presidenta si pacta con Bildu", ha sentenciado.



El candidato de Navarra Suma, formación compuesta por UPN, Ciudadanos y PPN, ha reprochado que "quieren para Navarra lo que no quiere para Euskadi" y ha acusado a Ortuzar de mentir cuando "habla de Vox porque no hay ningún pacto en Navarra con Vox".



"En el fondo la derecha vasca y tradicional, el empresariado de Neguri que representa el PNV, se avergüenza de su pacto con Bildu en Navarra que hizo presidenta a Barkos", ha aseverado.



Javier Esparza se ha referido también a las palabras de Andoni Ortuzar en las que criticaba un "cordón sanitario" a EH Bildu y señalaba que "no creo los que pactan con Vox puedan dar lecciones de democracia y de dignidad política a nadie". "En cuanto a las lecciones de democracia y de dignidad es evidente que el PNV no puede dar ninguna después de que, según sus propias palabras, haya estado 'recogiendo las nueces' que durante 45 años que ha generado ETA con su violencia asesina", ha replicado.



"Lo que sí que hay en Euskadi es un cordón sanitario de la derecha vasca, que es el PNV, y el PSE respecto a Bildu", ha destacado Esparza que ha opinado que "sería coherente que en Navarra mantuvieran la misma actitud".

