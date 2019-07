María Chivite (PSN): "La abstención que necesitamos puede ser también de Navarra Suma"

Actualizada 08/07/2019 a las 10:04

La secretaria general del PSN, María Chivite, virtual candidata a la presidencia del gobierno si se firma el preacuerdo de programa negociado con Geroa Bai, Podemos e I-E, ha advertido que "no se descarta" una reunión con Navarra Suma para explicar sus términos y conseguir de ellos las necesarias abstenciones para la investidura.



En una entrevista en RNE, Chivite ha reconocido que para su investidura, además de los 23 votos que suman PSN, Geroa Bai, Podemos a I-E necesitarían al menos tres abstenciones con las que obtener una mayoría de 26 votos no en contra en un Parlamento de 50, y pese a que todas las miradas se dirigen a los 7 escaños de EH Bildu, ha reiterado que con la formación abertzale "no vamos a hablar".



Al respecto, ha señalado que "la abstención no tiene por qué ser de Bildu, también puede ser de Navarra Suma", la plataforma integrada por UPN, PP y Ciudadanos que ha obtenido 20 escaños, un número inferior a los 23 que suponen las cuatro formaciones que han negociado un preacuerdo de programa de legislatura.



Por ello, ha invitado a "que lean el programa de gobierno. Se trata de qué es lo que vamos a hacer juntos en el Parlamento para el futuro de los próximos 4 años de nuestra comunidad. Lo que tenemos claro que nosotros con Bildu no vamos a acordar", aunque "no descartamos reunirnos con Navarra Suma y explicarle cuál es el programa de gobierno suscrito con Podemos, I-E y con Geroa Bai".



"La abstencion no tiene por qué ser de Bildu, puede ser también de Navarra Suma", ha dicho Chivite, quien también ha considerado que con los 23 escaños a los que implica el acuerdo "estamos más legitimados" a una virtual presidencia de la Comunidad foral que la plataforma Navarra Suma con 20.



También ha reiterado que "Ferraz es conocedor de todo lo que estamos haciendo" y la dirección del PSOE conoce el preacuerdo, con una "marcada realidad institucional de nuestra comunidad, defensa de nuestro autogobierno, donde se respeta la legalidad, donde se respeta la Constitución y se apuesta por una convivencia en la pluralidad que tiene Navarra".



Por ello, la dirigente socialista Navarra ha sido contundente al "excluir sorpresas de última hora" en el sentido de posibles vetos de la dirección del PSOE.



En cuanto al virtual gobierno que podría conformarse en Navarra en las próximas semanas de materializarse el acuerdo a cuatro, ha señalado que queda por definir el posible organigrama, pero ella no tiene "una posición inflexible, ni muchísimo menos", ante la posibilidad de acoger como consejeros a representantes del resto de formaciones firmantes.

Selección DN+