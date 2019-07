Satse critica "recortes de verano" en Navarra con el cierre de 172 camas

Actualizada 01/07/2019 a las 18:31

El sindicato de enfermería Satse ha criticado que "el afán cortoplacista por ahorrar dinero ha vuelto a llevar a cerrar, al menos, 12.700 camas en el país durante este verano", lo que, en su opinión, afectará negativamente a la seguridad, calidad en la atención y salud de los ciudadanos".



Según ha expuesto el sindicato, "los recortes de verano" en el Servicio Navarro de Salud (SNS) supondrán el cierre de 172 camas. En concreto, Satse ha afirmado que en el Complejo Hospitalario de Navarra el cierre de camas será de un total de 108; mientras que en el Hospital García Orcoyen de la localidad de Estella del 1 de julio al 2 de septiembre permanecerán cerradas un total de 20 camas, cuatro de ellas de atención domiciliaria.



En el Hospital Reina Sofía de Tudela se cerrarán un total de 44 camas, todas ellas de hospitalización de media y larga estancia, según los datos de Satse.



El sindicato ha criticado, además, que "los recortes de verano también afectan a los centros de salud, ya que un alto porcentaje de ellos cierran sus puertas por las tardes".



De este modo, ha censurado que en Pamplona cerrarán su atención en horario de tardes 17 centros de salud lo que, a juicio de Satse, "supone un nuevo obstáculo para que el ciudadano reciba atención sanitaria cuando lo necesite".



"A esta situación se suma la falta de previsión y la nefasta gestión de la contratación por parte el CHN. A pesar de que las programaciones de vacaciones están realizadas desde el mes de abril, a día de hoy se siguen sin cubrir parte de las sustituciones de vacaciones necesarias para el buen funcionamiento de las Unidades de Enfermería, cuando la bolsa de empleo del SNS tiene profesionales disponibles suficientes para cubrir estas vacantes", han señalado desde el sindicato.



Para Satse, "los servicios sanitarios siguen sin querer entender que las personas no eligen la fecha del año en la que ponerse enfermas y en verano, como en cualquier otro momento, necesitan ser atendidos con la calidad y seguridad que se merecen".



Por otro lado, el sindicato ha lamentado que "las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas también se ven perjudicados por los recortes de verano al no sustituirse convenientemente a los profesionales que se van de vacaciones y tener, por tanto, que trabajar con una mayor sobrecarga laboral".



"La situación varía, según las comunidades autónomas, pero los porcentajes de contratación de suplencias de enfermeras y enfermeros en muchos centros sanitarios no llegan ni al 50%", ha asegurado.

