UGT exige a Solana que "cumpla" y pague los meses de verano a los interinos en Navarra

Actualizada 28/06/2019 a las 18:35

El sindicato UGT ha exigido a la Consejera de Educación, María Solana, que "cumpla su compromiso" de extender el contrato y abonar los meses de verano al personal que ha desempeñado docencia un mínimo de cinco meses y medio a lo largo del curso 2018/19.



La responsable de Enseñanza del sindicato, María José Anaut, señala en una nota que la UGT lleva meses fiscalizando este compromiso, y que ha detectado la falta del desarrollo normativo necesario para su cumplimiento, ante la cual ha pedido explicaciones a las áreas pertinentes.



Anaut dice que un año es tiempo "más que suficiente" para hacer el completo desarrollo normativo que requiere para su aplicación, y que lleva meses escuchando cómo los técnicos del Departamento de Educación acusan la falta de un mínimo desarrollo normativo para poder aplicar la medida, aspecto éste que le parece "escandaloso".



En su opinión, "no es que no haya habido tiempo, es que no ha habido voluntad política para abordarlo y el Departamento debe responder por ello".



La UGT recuerda que ese compromiso, suscrito el pasado mes de agosto del 2018 y publicado en una Orden Foral en septiembre dice literalmente: “A partir del curso 2018/19, inclusive, se extenderá automáticamente el contrato a los meses de verano al personal interino que haya trabajado un mínimo de cinco meses y medio a lo largo del curso.”



El sindicato concluye advirtiendo que, si se corrobora el incumplimiento de dicho compromiso, emprenderá las acciones necesarias y reclamará su aplicación a todos los efectos.

