Unai Hualde comienza este miércoles la ronda de consultas para la investidura en Navarra

Actualizada 25/06/2019 a las 14:25

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, mantendrá este miércoles y el jueves la ronda de consultas con los portavoces de los grupos políticos para la designación de candidatos a la presidencia del Gobierno de Navarra.



En concreto, ha informado Hualde a los medios de comunicación tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, mantendrá reuniones por espacio de media hora con cada grupo, de menor a mayor representación en la Cámara.



Así, este miércoles se reunirá a las 10,30 horas con Izquierda-Ezkerra, a las 11,00 con Podemos y a las 11,30 con EH Bildu, y para el jueves a convocado a las 10,00 horas a Geroa Bai, a las 10,30 al PSN y a las 11,00 a Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP).



Tras la constitución de la Cámara, comienzan a correr los plazos para la investidura del próximo presidente de la Comunidad Foral. Concluida la ronda de consultas, la Mesa y Junta de Portavoces abordará la propuesta de candidato y la convocatoria de pleno.



Si transcurrido el plazo de tres meses desde la celebración de las elecciones al Parlamento de Navarra (26 de mayo) no se presentara ningún candidato o ninguno de los presentados hubiera sido elegido, el Parlamento quedará disuelto y se convocarán de inmediato nuevas elecciones.



Hualde ha expuesto asimismo el calendario de visitas institucionales que tiene previsto emprender y que comienza este miércoles con una visita al Ayuntamiento de Pamplona para reunirse con el nuevo alcalde, Enrique Maya.



El martes 2 de julio, Hualde se entrevistará en la Cámara de Comptos con su presidenta, Asun Olaechea, en la Oficina del Defensor del Pueblo con su titular, Javier Enériz, y en la Delegación del Gobierno con José Luis Arasti.



En esta primera sesión de la Mesa y Junta de Portavoces, ha informado Hualde, se han constituido cuatro grupos parlamentarios que contaban al menos con tres escaños: Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que han designado como portavoces a Javier Esparza, María Chivite, Uxue Barkos y Bakartxo Ruiz, respectivamente.



Podemos, con dos parlamentarios, e I-E, con uno, integran en este momento el grupo mixto.



Podemos ha solicitado este martes formar una agrupación de parlamentarios con sus dos representantes, como se hizo en pasadas legislaturas con CDN, PP o I-E, aunque esta cuestión ha quedado pendiente al solicitar Navarra Suma y EH Bildu sendos informes jurídicos al respecto.

También ha quedado pendiente para la sesión del lunes, al no haber participado en esta reunión Podemos ni I-E, la propuesta de distribución de escaños en el pleno, así como la determinación del número de parlamentarios de cada comisión.



La Junta de Portavoces, a petición del PSN, ha acordado solicitar un informe jurídico sobre la viabilidad y las diferentes opciones para una posible ampliación de los miembros de la Mesa. Asimismo, se informará sobre los efectos económicos que supondría la modificación.



Por otro lado, la Mesa y Junta se ha dado por enterada de la renuncia de Idoya Villanueva como senadora autonómica al ser elegida parlamentaria; ha habilitado el mes de julio, salvo los días de Sanfermines, para la realización de actividad parlamentaria; y ha acordado solicitar al Gobierno de Navarra los fondos del tercer trimestre de 2019.



Respecto a la posible ampliación de la Mesa, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "la pluralidad es un elemento importante" pero en este caso "hay que valorar otras cuestiones", entre ellas si el reglamento de otros parlamentos autonómicos contemplan esta posibilidad.



Si se modifica el reglamento en Navarra, ha señalado, EH Bildu considera que habría que garantizar que todos los grupos con una representación mínima automáticamente tenga derecho a participar en la Mesa de la Cámara.



El parlamentario del grupo socialista Ramón Alzórriz ha censurado la posición de Navarra Suma y EH Bildu sobre la petición de Podemos de constituirse como agrupación de parlamentarios y ha asegurado que "lo que antes valía parece que ahora ya no vale". Hay partidos, ha dicho, "que son antagónicos pero se unen por un mismo fin".



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha aseverado sobre la propuesta de ampliación de la Mesa de la Cámara que "creía que el esperpento había desaparecido de esta casa" y ha estimado que incluso puede haber "un fraude de ley".

Esparza, quien ha opinado que de ampliarse la Mesa habría que elegirla al completo de nuevo, ha manifestado que con esta propuesta "no se preocupa nadie por la representatividad" en el Parlamento, "sino por sus intereses partidistas" y la ley y el reglamento "no están para eso".

Etiquetas Parlamento de Navarra

