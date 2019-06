Podemos, optimista sobre el futuro Gobierno de Navarra, ha preparado ya 250 propuestas

Actualizada 20/06/2019 a las 12:42

El secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, ha asegurado que, tras los acuerdos alcanzados para la constitución del Parlamento de Navarra, son optimistas sobre la posibilidad de formar un Gobierno alternativo a Navarra Suma y, de hecho, ya tienen 250 propuestas para un acuerdo programático.



"Somos perfectamente optimistas sobre el particular, lo cual no quiere decir que esto esté hecho, ni mucho menos", ha declarado Santos en conferencia de prensa.



El mensaje de este miércoles en el Parlamento de Navarra, ha dicho, "es claro" y es que "se ha ganado en confianza y se ha dado un paso más para constituir un Gobierno que lleve adelante medidas acordadas y pactadas desde un punto de vista que no son para nada reaccionarias o conservadoras".



El resultado de la constitución de la Mesa del Parlamento, que está presidida por Geroa Bai y en la que ha vuelto a entrar EH Bildu, abre a juicio de Santos "perspectivas interesantes" para la formación de Gobierno, a pesar de que la situación se desbloqueó "en el último momento".



Sobre su posible participación en un "Gobierno de encuentro" en Navarra, ha recordado que fue la presidenta en funciones, Uxue Barkos, de Geroa Bai, "la primera persona que mencionó esa palabra", pero "no iba con intención de ningún tipo, es por llamarlo de alguna manera".



Respecto a la necesaria abstención de EH Bildu para que ese Gobierno alternativo salga adelante, ha destacado que Podemos ha dialogado con la coalición abertzale durante la pasada legislatura y tiene la "firme intención" de seguir haciéndolo, pero ha apuntado que en este momento es al PSN al que le corresponde "liderar" este proceso y mantener los contactos que considere oportunos.



Podemos, ha aseverado, no ha puesto "ningún veto" a EH Bildu, con el que tienen sus afinidades y diferencias, pero es "una fuerza democrática más" en el Parlamento de Navarra. En todo caso, ha insistido en que "sería pensar fuera de nuestra realidad" que Podemos, con solo dos escaños, tomara la iniciativa en este proceso de negociación.



En ese sentido, el parlamentario de la formación morada Mikel Buil ha declarado que, tras la constitución de la Mesa del Parlamento, "la parte más importante comienza ahora", que es la negociación de un acuerdo programático para el que Podemos tiene preparadas 250 propuestas.



Se trata, ha expuesto, de medidas dirigidas a reducir las brechas estructurales por razón de territorio, de género y de edad, a la protección del medio ambiente (ley de cambio climático y creación de la Agencia navarra de gestión del agua), y a revertir los recortes de derechos sociales.



Buil ha reconocido que ese Gobierno alternativo necesita de la abstención de EH Bildu, pero, al igual que Santos, ha señalado que es al PSN, no a Podemos, al que le toca "liderar" la negociación entre los grupos parlamentarios.

Selección DN+