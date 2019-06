Los ayuntamientos, primer test para las futuras alianzas

Actualizada 08/06/2019 a las 22:46

La fecha del próximo sábado, 15 de junio, está llamada a ayudar a resolver algunas de las incógnitas que inundan la escena política navarra desde las elecciones del 26 de mayo. La constitución de los ayuntamientos servirá de test para las futuras alianzas y una medición de si, efectivamente, el PSN está tan lejos de Navarra Suma y Bildu como manifiesta, y de si el entendimiento de María Chivite con los socios con los que aspira a alcanzar la presidencia del Gobierno -Geroa Bai, Podemos e I-E- arroja o no garantías. Los socialistas, ya se ve, tienen la llave. De su postura dependerá la constitución de no pocos consistorios. Algunos de los principales de la Comarca de Pamplona o el de Estella vuelven a poner en evidencia lo complicado de una negociación que busca acuerdos entre diferentes para desbancar a la fuerza más votada. En Navarra Suma confían en recuperar alcaldías importantes.

Pamplona Todos quieren al PSN

Sus cinco concejales -2 más que en la pasada legislatura- han convertido al PSN en pieza clave para la configuración del Ayuntamiento de Pamplona. Aunque, a día de hoy, su candidata Maite Esporrín no parece dispuesta a inclinar la balanza hacia una coalición de Geroa Bai y Bildu -con 2 y 7 representantes, respectivamente- ni hacia Navarra Suma, la más votada con 13 ediles. El cabeza de lista regionalista, Enrique Maya, confía en arrebatar la alcaldía a Joseba Asiron (Bildu) y ha manifestado que le gustaría hacerlo con la mayoría que le proporcionaría el apoyo de PSN o, si no, como lista más votada. Porque parece que, a falta de un encuentro entre NA + y PSN, Esporrín mantiene la opción de postularse para la alcaldía. Y eso, critican desde Navarra Suma, es porque aspira a conseguir el apoyo de las otras dos formaciones. “Y Bildu no lo hará gratis”, advierten. Pero Bildu, por boca de Joseba Asiron, no parece dispuesto a repetir lo ocurrido en el primer Ayuntamiento democrático de Pamplona, en 1979, cuando HB, por sorpresa, dio sus votos al candidato socialista Julián Balduz, para que no gobernara la coalición de UCD y UPN. Según el alcalde en funciones, la izquierda abertzale únicamente se plantea esa opción si el PSN tiene más concejales. Asiron le pide a los socialistas su apoyo para que él mantenga la vara de mando, pero Esporrín mantiene su línea roja con Bildu.

Estella Un escenario igual al de Pamplona

En Estella, la lista de Navarra Suma, encabezada por Gonzalo Fuentes, ha sido la más votada con 7 escaños, a 2 de la mayoría absoluta de 17. Bildu tiene 6 concejales y Geroa Bai uno, más 3 el PSN. Lo que es imposible es reeditar el pacto de la anterior legislatura (Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai), que hizo alcalde a Koldo Leoz, de Bildu. Así que la única fórmula para que los abertzales mantengan la vara de mando es que el PSN le dé sus votos, algo que parece poco probable hoy. Lo contrario sería que Bildu votase al PSN tan sólo para evitar a cualquier precio la alcaldía de Navarra Suma. De momento, Leoz suplica diálogo a los socialistas, incluso con mensajes en Twitter dirigidos al líder nacional, Pedro Sánchez.

Tafalla Fragmentación extrema de siglas

En Tafalla la situación es todavía más complicada. Navarra Suma ganó los comicios, por la mínima, y desbancó a Bildu. Pero ambas fuerzas tienen sólo 5 concejales cada una y la mayoría absoluta está en 9. Cierran la composición el PSN (3), Iniciativa por Tafalla (2), I-E (un edil) y Geroa Bai (un concejal). La extrema fragmentación del pleno hace muy difícil la gobernabilidad municipal, donde van a ser indispensables los acuerdos. E Iniciativa por Tafalla y el PSN se antojan claves para dilucidar para quién es la alcaldía.

Egüés La ‘perla de Geroa a la que PSN no renuncia

En el tercer ayuntamiento navarro en número de habitantes, y con una corporación que estrenará 21 asientos al superar los 20.000 vecinos, Navarra Suma fue la más votada (9 ediles) y Geroa Bai, que ostenta la alcaldía desde 2013 a través de Alfonso Etxeberria, mantuvo la segunda posición con problemas, ya que perdió tanto apoyos (700 votos) como representantes (4 ediles). A la tercera posición pasó el PSN (3 ediles), tras subir más de 800 votos. Los socialistas han estado en la oposición y la han ejercido con determinación en asuntos como la gestión de servicios o la organización de las inversiones pendientes. La agrupación local socialista interpreta su subida en las urnas como un “castigo” a las fuerzas del “cambio” -Geroa Bai, Bildu, Somos Egüesibar (Podemos) e I-E-, que han perdido su mayoría, y un impulso para presentar su candidatura a la alcaldía, a la espera de sumar votos. Desde Geroa Bai han reclamado apoyos para su candidato, Etxeberria. Así lo han trasladado antes de sentarse incluso con el PSN para buscar un acuerdo de gobierno en Navarra. Pero esa petición ha chocado con la agrupación local del PSN, de la que forma parte María Chivite (fue concejal en el Valle de Egüés hasta 2013) y la idea de aupar a Mikel Bezunartea a la alcaldía. Bildu e I-E ya anunciaron su estrategia de apoyar a la fuerza más votada donde se pueda plantear una alternativa a Navarra Suma.

Ansoáin Bildu, frente a Chivite y sus ‘socios’

Ansoáin, hasta 2015 feudo del PSN, es otro de los puntos calientes. La sigla más votada, con escasos 80 votos de diferencia, fue Bildu (6 ediles). Le siguió el PSN, que se acercó en apoyos e igualó en representación (6). El resto del pleno lo integran I-E Podemos (2 ediles), Navarra Suma (2) y Geroa Bai (1). Ander Oroz (EH Bildu) y el socialista Iván Cacho se disputan a I-E Podemos y Geroa como socios para lograr la alcaldía. Oroz recuerda que las mismas fuerzas que le apoyaron en 2015 pueden formar una mayoría absoluta de gobierno. Las mismas fuerzas a las que Cacho dice que, si buscan un gobierno para Navarra con el PSN, deberían plantearse también apoyarle para la alcaldía. El caso de Ansoáin también se ha puesto sobre la mesa de las negociaciones del Parlamento de la última semana. Lo ha hecho el PSN, pero todavía no ha encontrado apoyos en sus interlocutores. Desde I-E Podemos en Ansoáin, sus representantes remiten a las asambleas que tendrán a principio de la semana que entra. Allí, dicen, se hará balance de los cuatro años de gobierno con EH Bildu, del nuevo escenario en el consistorio y en la política navarra. En Berriozar, sin embargo, ya dan por hecho que no apoyarán al PSN, junto a Navarra Suma, para desbancar a EH Bildu, fuerza más votada con 8 ediles de 17. Problemas para Chivite por parte de sus socios anhelados.

Barañáin Sube NA+ y Bildu ronda al PSN

EH Bildu es el grupo mayoritario entre los que se denominan “del cambio” y necesita al PSN para conformar una mayoría que desbanque a la fuerza más votada, Navarra Suma. La coalición que lidera María Lecumberri (UPN) subió a 8 representantes, frente a 5 de Bildu (tenía 4), 5 del PSN (tenía 3), 2 de Geroa Bai (tenía 2) y uno de Podemos (2 en Participando). Los movimientos no han comenzado. Sólo Bildu, a través de un escrito público, ha hecho un llamamiento al PSN para una alternativa a Navarra Suma. Olvidó las diferencias que han tenido los últimos cuatro años, cuando ni siquiera se han sentado a hablar de asuntos como presupuestos y los socialistas han denunciado falta de colaboración e información. Los socialistas, por su parte, declaran que no han movido ficha como les han pedido desde la ejecutiva regional. Tienen, además, las líneas rojas de no negociar con Bildu y Navarra Suma. De no mediar cambios, el PSN presentará su candidatura, como Bildu y Navarra Suma, lo que daría a Lecumberri la alcaldía como representante de la lista más votada.

Beriáin El PSN negocia con AVB y Navarra Suma

Beriáin, que no llega a 4.000 habitantes, también tiene su particular batalla política. Adelante Beriáin, que se presenta como una agrupación independiente “de izquierdas” y en la que han recalado antiguos miembros de partidos de Bildu o I-E, fue la fuerza más votada pero asiste a las negociaciones de las otras tres electas para buscar una alternativa. Adelante (4 ediles), podría ser desbancado si fragua el acuerdo entre AVB (3), PSN (2) y Navarra Suma (2). De hecho, el alcalde en funciones, José Manuel Menéndez (Adelante), hacía ayer un llamamiento al PSN a nivel regional. Reclamaba que desbloquee la negociación a nivel local para que su agrupación se siente a hablar de un acuerdo de gobierno como el que propició una moción de censura contra AVB en 2016. Desde entonces, los socialistas forman parte del equipo de gobierno con AVB. Ahora, tras aumentar en votos, plantearon la posibilidad de negociar con AVB para alternase en la alcaldía. El acuerdo requeriría la intervención de Navarra Suma. Las tres fuerzas se reunirán mañana y Adelante Beriain llama ante esa circunstancia al PSN para alertarle de las intenciones de su grupo local y de las implicaciones “para el cambio”. “Si no lo desbloquean para el lunes habrá que tomar medidas o soltar lo que no quieren”, dijo sobre sus socios.

Zizur Mayor En manos de socialistas o AS Zizur

En Zizur Mayor, Geroa Bai trata de mantener la alcaldía que ha ostentado los últimos cuatro años con el apoyo de EH Bildu e I-E. La última semana se ha reunido tanto con AS Zizur como con PSN para pedir su apoyo y sumar los 9 votos necesarios para evitar que Navarra Suma asuma la vara de mando. La coalición de UPN, PP y Ciudadanos, liderada por Vicente Ázqueta, resultó la fuerza más votada y obtuvo 6 escaños. Geroa Bai, del actual alcalde Jon Gondán, mantuvo sus 4 representantes y Bildu bajó de 4 a 3. I-E no logró representación, con lo que los 2 escaños logrados por AS Zizur o los otros 2 concejales del PSN resultan determinantes para que los nacionalistas, siempre contando con los 3 ediles de EH Bildu, se mantengan al frente del ayuntamiento.

AS Zizur y PSN han mantenido contactos estos días con Navarra Suma y Geroa Bai, pero no muestran sus cartas. Javier Álvarez, (AS Zizur) ya adelantó que su grupo se reuniría con todas las fuerzas políticas y que buscarían un acuerdo tomando como base su programa electoral.

También advirtió de que su objetivo era entrar a formar parte del equipo de gobierno municipal y de que, sin descartar ninguna opción, su línea programática está más cercana a Geroa Bai que a Navarra Suma.

Desde el PSN local, lo único que declaran apenas a una semana de que se constituyan los ayuntamientos es que desde el partido les han marcado una directriz: que no pueden favorecer con sus votos ni alcaldías de Bildu ni de Navarra Suma.

