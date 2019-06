Navarra se 'queda' con el dinero de la excelencia de alumnos de la UNAV

Actualizada 06/06/2019 a las 21:47

Los jóvenes navarros que estudian en la Universidad de Navarra y que obtienen notas brillantes se han quedado sin el premio que el Ministerio de Educación, por primera vez, articuló en la última convocatoria de becas (curso 2018-2019). Se trata de un plus de entre 50 y 125 euros para todos los alumnos españoles que hubiera obtenido en el curso anterior una nota media superior a 8. En febrero, estos destacados alumnos conocieron el importe que el Ministerio les concedía y lo cobraron, junto con el resto de conceptos de la beca. Pero la alegría les ha durado cuatro meses. El Gobierno de Navarra acaba de resolver su convocatoria de becas que es complementaria a la del Ministerio de Educación y, a la hora de hacer el cálculo, se ha ‘comido’ ese plus personal de los alumnos, de manera que no les ha servido de nada su esfuerzo.

¿Qué significa que la beca del Gobierno de Navarra es complementaria a la del Ministerio? Que el Gobierno foral suple económicamente la cuantía que concede Madrid. Por ejemplo, en el caso de la matrícula, si el Estado concede beca solamente paga el precio de centro público y el Gobierno de Navarra, si el alumno estudia en la Universidad de Navarra, le abona un suplemento para la matrícula en función de renta. Para calcular ese suplemento, el Gobierno de Navarra, según sus propios criterios, estima cuánto dinero corresponde a un alumno y, a continuación, descuenta el importe concedido por el Ministerio de Educación.

“El Gobierno de Navarra, lejos de premiar a alumnos excelentes les ha confiscado el premio que habían recibido en reconocimiento a su esfuerzo por el Ministerio de Educación. No les ha respetado ese dinero suyo y lo ha descontado”, denuncia la asociación Educación, Esfuerzo y Excelencia (3E) en un comunicado.

La asociación indica que el problema solo afecta a universitarios a los el Gobierno de Navarra complementa la beca del Estado y que son los que estudian en la Universidad de Navarra. Así, se produce un agravio comparativo con universitarios navarros que cursan estudios en centros públicos, ya que estos últimos cobraron en febrero el premio y, como el Gobierno de Navarra, no les complementa, no se han quedado sin premio.

“Es injusto y muy triste que un dinero que reciben lo estudiantes por su esfuerzo, que se lo han ganado ellos, se lo quiten”, comenta Loli Marco, secretaria de la asociación. Lamenta la actitud del Gobierno de Navarra que, recuerda, este año “ha vendido” que dará un premio a la excelencia, aunque solo sea para alumnos de primer y segundo curso. Por ello, la asociación pone de manifiesto que los estudiante de 3º a 6º (según los grados) nunca reciben esa ayuda del Gobierno de Navarra que reconozca su buen expediente y los alumnos de Universidad de Navarra pierden la que les ha concedido el Ministerio.

En concreto, el plus es de 50 euros si tienen una nota de entre 8 a 8,5; de 75 euros si están entre el 8,5 y el 9; de 100 si oscilan entre el 9 y el 9,5; y de 125 si es de más de 9,5.

