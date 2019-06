El PSN sigue adelante en su intento de gobernar Navarra pese al posible rechazo de Ferraz

Actualizada 03/06/2019 a las 12:01

La dirección del PSN sigue adelante con su intención de liderar y pactar un gobierno con Geroa Bai, Podemos e I-E. Según varios medios, la dirección federal del PSOE ha decidido echar el freno y desmarcarse de esos contactos, debido a que ese pacto necesitaría la abstención de EH Bildu, información que adelantaba El Confidencial. Desde la dirección del PSN se han limitado esta mañana a responder que se remiten a lo que trasladaron públicamente el pasado 27 de mayo, tras la reunión que mantuvo la ejecutiva de los socialistas navarros, cuando Chivite señaló que el PSN “cumplirá con su compromiso con la ciudadanía y trabajará para construir un gobierno de progreso en Navarra”. “Doce años después, volvemos a tener la oportunidad de liderar un ejecutivo progresista y de izquierdas”, indicó ese día la secretaria general y candidata socialista a la presidencia, en el encuentro en el que la dirección del PSN analizó los resultados electorales y decidió dar los pasos para liderar ese Ejecutivo.

Hay que recordar que esta semana está previsto el inicio de esos contactos, ya que Chivite ha citado el miércoles a Geroa Bai, el jueves a Podemos y el viernes, a Izquierda-Ezkerra. La socialista no ha convocado ni a EH Bildu ni a Navarra Suma. Insiste en que con Bildu no pactará nada, pero la coalición ya le ha advertido de que su apoyo no será gratuito.

Esta misma mañana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado en que el Partido Socialista debería apoyar en Navarra “lo más coherente para el PSOE” y “lo menos dudoso con la Constitución”. E indicó, según informaba Europa Press, que lo que se haga tendrá “una lectural nacional” y deberá llevarse a cabo de manera “muy hablada con Ferraz”.

