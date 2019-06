The Great Spring Festival reivindicativo

02/06/2019 a las 06:00

La primera imagen con la que uno se topaba al acercarse el sábado hasta el colegio público Lorenzo Goikoa de Villava era un espacioso cartel en que se invitaba a entrar en el recinto a cualquier viandante de la zona. Welcome to our school rezaban unas letras negras sobre un fondo blanco. Un mensaje claro, rotundo y directo que solamente buscaba apelar al reconocimiento de un evento primaveral un poco más especial. La IV ‘The Great Spring Festival’, la fiesta que organiza la Federació

Selección DN+