1.900 navarros se han librado de no estar este domingo en una mesa electoral

25/05/2019 a las 06:00

Se sueña con pasar el domingo en familia, con amigos, dando un paseo o echando una siesta en el sofá. Pero nadie desea estar sentado quince horas o más de un primaveral séptimo día de la semana delante de una mesa electoral, con dos personas que seguramente no has visto en tu vida y siendo testigo de un plomizo desfile de votos. Semejante plan es más bien una pesadilla de la que muchos tratan de escapar. Y no pocos lo consiguen. Para estas elecciones, cerca de 1.900 navarros se han librado

Selección DN+