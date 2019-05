Actualizada 24/05/2019 a las 20:24

El candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra por Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido este viernes en el cierre de campaña celebrado en Tudela que su formación, compuesta por UPN, Ciudadanos y PP, “no pierda un solo voto este domingo”.



Acompañado en la capital ribera por más de un centenar de candidatos a la alcaldía diferentes ayuntamientos de la Comunidad foral, Esparza ha expresado su deseo de que este domingo apoyen a Navarra Suma “aquellos que no les votaron hace cuatro años y aquellos que hace cuatro años estaban enfadados con ellos y no fueron a votar”.



Además, el candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno ha vuelto a pedir “el voto de los socialistas que quieren que Navarra siga siendo una comunidad diferenciada, foral, española y europea”, argumentando que sus votos “serán importantes”.



“El domingo nos jugamos demasiado. Nos jugamos tener más euskera o menos euskera, más impuestos o menos impuestos, la llegada del Canal y del TAV o la no llegada de esos proyectos, pero sobre todo nos jugamos el ser y el sentir de esta tierra”, ha expresado Esparza.



El candidato de Navarra Suma ha augurado que su formación “va a ganar, a obtener un excelente resultado y a estar en disposición de gobernar en Navrra y de recuperar alcaldías como las de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Barañáin o Egüés”.



Además, ha defendido la unión de tres formaciones en Navarra Suma como una manera de defender a quienes “nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, de nuestro himno y de nuestras tradiciones frente al nacionalismo vasco, el populismo y la izquierda radical”.



También ha intervenido el candidato de la coalición a la alcaldía de Tudela, Alejandro Toquero, quien ha lanzado un mensaje de agradecimiento a su equipo, del que ha asegurado sentirse “orgulloso” y ha animado a votar para que la capital ribera “recupere su grandeza”.



“Tenemos la obligación moral de no dejar que esta ciudad decaiga y de tomar el testigo de aquellos que desde los años 90 buscaron un nuevo horizonte para Tudela, como la ciudad que es el cruce de todos los caminos del Norte, una ciudad que han defendido grandes personas a lo largo de la historia”, ha dicho Toquero.

