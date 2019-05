Actualizada 16/05/2019 a las 09:56

Amalia Santos Hermoso de Mendoza, alumna de 6º de Primaria del colegio Irabia- Izaga, se proclamó este miércoles ganadora de la IX edición del ‘ Spelling Bee’, en la que han participado alumnos de 21 colegios, nueve públicos y once concertados. El concurso consiste en deletrear palabras en inglés que, previamente, pronuncian dos profesores nativos, uno con acento americano y otro con acento británico. La joven, de 11 años y vecina de Barañáin, se proclamó ganadora con la palabra ‘arithmetic’. “Ha sido muy divertido, como jugar. Animo a que vengan de más colegios porque no hay rivalidad y, aunque no ganes, lo pasas muy bien”, decía la joven, para quien el inglés es una de sus asignaturas preferidas. “Siempre leo libros en inglés y veo películas”, añadía.

El segundo puesto fue para Erika Calugari Neiceva, alumna de 6º de Primaria del colegio Liceo Monjardín. Y el tercero para Isabel Riaño Loredo, alumna de 6º de Primaria del colegio San Cernin.

“El nivel está cada año más alto. Ha habido varios turnos entre las tres primeras clasificadas y ninguna fallaba”, comentaba Pete Pérez, profesor de Irabia-Izaga y organizador de este evento, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje de la ortografía del inglés de un modo divertido. “Normalmente, el aprendizaje de esta lengua es oral y dinámico, y los alumnos suelen tener dificultades en su escritura”, apuntaba.

El colegio Irabia-Izaga organiza el evento, que cuenta con el patrocinio de La Caixa, Planetario de Pamplona, Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra, Cambridge University Press y Editorial Macmillan.

Este concurso, en su inicio, contó solo con 7 colegios participantes. Su crecimiento ha hecho que el salón del Planetario, con capacidad para 250 personas, se quede pequeño de cara a próximas ediciones si continúa el aumento de centros participantes. Pérez destacaba el “importante” aumento del nivel de inglés de todos los alumnos de Navarra.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+