9 horas de cola y gracias: una periodista de DN vive la experiencia de la ITV sin cita previa

Actualizada 08/05/2019 a las 08:28

Lunes, 6 de mayo. Caduca la ITV del coche. Has apurado demasiado, como siempre. Y no eres tú solo. En cierto modo, es algo que va con el paisanaje. Pero, esta vez, puede tener consecuencias. Una o dos semanas antes, llamas a la ITV de siempre, para pedir cita previa. Este año, por fin, se ha civilizado el trámite y se acabaron las colas. Y, sí, la cita previa es fantástica. Y va como un tiro. En 20 minutos máximo y si no te sacan fallos, has cubierto el trámite. El problema es que no hay

