Chivite afirma que "el PSN no va hacer a Esparza presidente" de Navarra

La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "el Partido Socialista no va a hacer a Javier Esparza (Navarra Suma) presidente" y ha manifestado que, "sin duda", se ve como presidenta y "los resultados del domingo" en las elecciones generales "lo avalan".



Chivite ha expuesto, en una entrevista, que está "claro" internamente en el PSN que no apoyarían una investidura de Esparza ya que "en el momento en que UPN pactó para España, para Navarra y para los ayuntamientos con el PP se dejó una posición muy clara internamente: no vamos a hacer a Esparza presidente".



La candidata ha indicado que el resultado de las elecciones generales ha sido "extraordinario" para el Partido Socialista, por "encima de nuestras expectativas". "Barajábamos que íbamos a crecer, pero han sido unos magníficos resultados", ha afirmado.



Ha comentado, sin embargo, que los resultados en las elecciones autonómicas en Navarra "siempre son diferentes" a los de las generales. "La derecha siempre mantiene los mismos votos en autonómicas y generales, pero la izquierda tiene otro comportamiento de voto", ha indicado, para afirmar que el PSN va a tener "unos buenos resultados" el 26 de mayo porque "cuando al PSOE le va bien al PSN le va bien".



La líder socialista ha manifestado así que el PSN va a "liderar" el próximo Gobierno en Navarra y ha incidido en que en las elecciones del pasado 28 de abril "han quedado claras dos cosas, que Navarra no es de derechas y que Navarra no es nacionalista".



Chivite ha señalado así que el día 26 "salimos a liderar esa mayoría progresista y de izquierdas que hay en Navarra". "Nuestro marco de acuerdos está claro y nos reafirmamos en ese marco viendo los resultados de las generales en Navarra; Navarra no es de derechas ni nacionalista, hay un espacio de progreso mayoritario que es con el que queremos acordar", ha expuesto.



Ha aseverado que el PP "no está en ese marco" como "tampoco está EH Bildu" y ha añadido que con el resto de formaciones "hablaremos" en torno a "qué queremos que sea Navarra". "El marco institucional de Navarra para nosotros es fundamental, como también lo es avanzar en temas de igualdad, innovación, infraestructuras e inversiones, cosas que esta legislatura no se han hecho", ha afirmado.



GEROA, NAVARRA SUMA Y BILDU



La dirigente socialista ha querido dejar claro que quieren "un Gobierno progresista y de izquierdas" en la Comunidad foral y "quien no se sitúe en ese marco no tendrá mucho que hablar con nosotros". Sobre la posibilidad de hablar con Geroa Bai, ha dicho que "Navarra no es nacionalista, por lo que si Geroa Bai está dispuesta a olvidar sus reivindicaciones más identitarias o nacionalistas, que las hemos visto esta legislatura, y se centrara en cuestiones más progresistas y de izquierdas estamos dispuestos a hablar".



Para Chivite, el "problema" que tiene Navarra Suma (la coalición de UPN, PP y Ciudadanos) es que incluye al PP. "La operación que el señor Esparza ha hecho con Navarra Suma es nefasta para UPN, no ha obtenido para nada los resultados que esperaban y no ha conseguido ni frenar al nacionalismo ni sumar", ha opinado, para señalar que "en su momento dijimos que estábamos dispuestos a hablar con UPN, pero cuando ha decidido pactar con el PP y presentarse con ellos en las forales ha tomado una decisión respecto a nuestro marco de acuerdos".

Ha opinado, además, que si Navarra Suma "se presenta a las elecciones generales con el único objetivo de quitar a Pedro Sánchez, luego no es muy coherente pedir el apoyo del Partido Socialista".



La candidata del PSN descarta hablar con EH Bildu por "una cuestión de ética". "Podría hacer recuento de las declaraciones que se han presentado en el Parlamento de condena del terrorismo y Bildu se ha quedado cada vez en la tapia, ha perdido todas y cada una de las oportunidades que ha tenido para decir que el terrorismo fue injusto, un error", ha dicho, para precisar que "con ellos además no coincidimos en muchas cosas".



EL CUATRIPARTITO, "SIN MAYORÍA"



María Chivite se ha mostrado segura de que, tras el 26M, el cuatripartito "no va a tener mayoría suficiente para gobernar", "no va a tener 26 escaños y nosotros no queremos esos 33 que siempre dice Uxue Barkos porque nosotros no queremos un acuerdo de Gobierno con Bildu".



En este sentido, ha manifestado que el PSN "volverá a ser la segunda fuerza en esta Comunidad", "sin duda". Y ha señalado que "Podemos tiene que pasar página; estamos en otro momento político; un momento en el que el PSOE y Podemos se están entendiendo y van a llegar a acuerdos de gobernabilidad como ya lo hicieron tras la moción de censura". "Y si Podemos prefiere a Bildu antes que el Partido Socialista se lo tendrá que decir a sus electores", ha apuntado.



Ha afirmado así que "nosotros sí estamos dispuestos a llegar a acuerdos políticos" con Podemos. "Y lo hemos hecho esta legislatura en unos cuantos ayuntamientos como Viana, Tudela, Corella -es verdad que ahí son independientes de izquierdas-...", ha dicho, para insistir en que "queremos formar gobiernos y ayuntamientos progresistas y de izquierdas".



Chivite ha expuesto asimismo que el panorama político va a cambiar y que en el Parlamento foral "van a entrar nuevas fuerzas políticas" porque "los resultados de Vox en las generales van a ser prácticamente los mismos en las autonómicas y eso le da cerca de tres escaños", para considerar que otras fuerzas como Izquierda-Ezkerra "están en serio riesgo de quedarse fuera y no sólo del Parlamento, sino también del Ayuntamiento de Pamplona".



EN ESPAÑA



La secretaria general del PSN ha señalado que su partido en España "ya ha dicho que quiere un Gobierno en solitario llegando a acuerdos con Podemos". "El presidente lo tiene claro", ha aseverado, para indicar que "va a construir un Gobierno de progreso". "Es lo mismo que queremos construir nosotros en Navarra", ha indicado.



Sobre si condicionarán los pactos nacionales a lo que pueda ocurrir en la Comunidad foral a partir del 27 de mayo, Chivite ha señalado que "no tiene por qué". "El PSOE tiene en su reglamento el voto directo de la militancia para acuerdos de Gobierno, pero es verdad que el PSN quiere exactamente lo mismo que el PSOE, queremos implementar el modelo del Gobierno de España en Navarra", ha asegurado, para afirmar que "estamos en la mejor disposición para hacerlo".



En este sentido, ha querido poner de relieve que el PSN ha conseguido elaborar 68 candidaturas municipales para los comicios del 26 de mayo, "lo que demuestra que el partido tiene músculo, tiene proyecto".



PLAN DE EMPLEO



La candidata del PSN ha destacado que en Navarra hay que trabajar por el empleo, "es la principal preocupación de la gente", y por la calidad del empleo. Ha hablado de la importancia de que Navarra cuente con un Plan de Empleo. "Yo me sentaré en el Consejo de Diálogo Social con todos aquellos sindicatos que quieran construir un Plan de Empleo para Navarra pero no voy a dejar de hacerlo porque determinados sindicatos nacionalistas no lo quieran hacer, porque Navarra lo necesita", ha apuntado.



Y revertiría, de lo hecho en esta legislatura, "todo lo realizado en Educación". "La gestión en Educación ha sido lo peor, ha sido nefasta, se ha deteriorado la educación pública", ha dicho, para reprochar que las prioridades que ha tenido el Ejecutivo foral. "La izquierda en este Gobierno no ha pintado nada y se ha visto sobre todo en las políticas educativas", ha opinado.



Chivite ha manifestado que el PSN trabajará por que "Navarra siga siendo una Comunidad foral en el marco de España, por una Navarra igualitaria, por disminuir las tasas de pobreza y por una Navarra innovadora y social".

