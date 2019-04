Horno: “El voto a Vox no solo viene del centro derecha”

30/04/2019 a las 06:00

El presidente de la comisión gestora de Vox, Javier Horno Gracia, afirma que no le gusta el verbo “quitar” cuando se le pregunta si la formación que representa ha ‘quitado’ los 17.660 votos obtenidos a la coalición Navarra Suma. “No quitamos nada a nadie. Es evidente que el voto de Vox viene del centro derecha, pero no solo de ahí. También de gente que no ha votado en los últimos años y de gente que votaba a la izquierda”, apuntaba ayer por la tarde.



