Koldo Martínez: "La unión de Navarra Suma es para intentar salvar el pellejo a Esparza"

Actualizada 08/04/2019 a las 11:43

El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Koldo Martínez, ha afirmado que UPN, PP y Ciudadanos "no se han unido" en la plataforma electoral Navarra Suma "para echar a Pedro Sánchez, sino para echar a Uxue Barkos" del Gobierno de Navarra.



"Es el miedo a pensar que Uxue Barkos va a liderar el siguiente Gobierno foral el que les ha movido a unir tres siglas tan distintas, al menos en lo que dicen respecto del autogobierno", ha afirmado Koldo Martínez.



El candidato ha asegurado que Geroa Bai se presenta a las elecciones generales "con el objetivo de garantizar en el Congreso de los Diputados que las políticas que se vayan a tomar en Madrid sean de marcado carácter progresista, social y de respeto al autogobierno".



En su opinión, "la ciudadanía navarra ha visto con claridad que frente a los miedos que desde la derecha se le estaban generando, hemos demostrado que somos capaces de gestionar mejor, que somos capaces de profundizar en derechos, de revertir recortes, y creo que la ciudadanía va a tener esto en mente también a la hora de votar para Madrid".



Koldo Martínez ha considerado que la unión de Navarra Suma es "para intentar salvar el pellejo al señor Javier Esparza -presidente de UPN-, que sabe que no va a gobernar, porque quien va a gobernar Navarra en los cuatro años venideros va a ser Uxue Barkos sin ninguna duda".



Para la formación de Gobierno en España, ha asegurado que "con el voto de Geroa Bai no gobernará la derecha y no impediremos de ninguna manera que gobierne una fuerza progresista, democrática y que respete nuestro autogobierno". "Si Pedro Sánchez se compromete a hacer políticas progresistas como las que ha estado haciendo el Gobierno de Navarra, muchas veces con la crítica y con la oposición del PSN, y si se compromete a respetar el autogobierno, nosotros le daremos el voto a Pedro Sánchez", ha asegurado.



Koldo Martínez ha afirmado que entre el PP y el PSOE "hay una diferencia muy clara". "El PP defiende unas políticas muy concretas, desde luego contrarias a lo que Geroa Bai defiende, y el Partido Socialista ejecuta unas políticas con las que Geroa Bai tampoco está de acuerdo, pero las palabras del Partido Socialista pueden coincidir en muchos aspectos con las políticas que defiende Geroa Bai. Por lo tanto, con el PP nos separan las palabras y los hechos, y con el PSOE nos separan los hechos del Partido Socialista", ha afirmado.



En ese sentido, ha asegurado que "ahora escuchas a dirigentes del PSOE haciendo unas críticas terribles a los partidos de derecha, critican la manifestación de Colón, pues yo quiero recordarle al PSOE que aquí ha participado en todas y cada una de las manifestaciones tipo plaza Colón que se han hecho en Navarra con UPN, con PP, con Ciudadanos y con Vox, y parece que se les ha olvidado, pero nosotros lo tenemos presente y espero que la ciudadanía navarra también".



"EL PSN SE AUTOEXCLUYÓ DEL CAMBIO"



En todo caso, ha señalado que Geroa Bai "siempre ha dicho" que hubiera querido que "el cambio en Navarra se apoyara en 33 parlamentarios en vez de en 26", pero ha considerado que el Partido Socialista "desde el primer momento puso sus líneas rojas y por lo tanto fue el Partido Socialista el que se autoexcluyó".



Además, para la formación del Gobierno en Navarra tras las elecciones de mayo, Koldo Martínez ha asegurado que Geroa Bai "no va a aceptar vetos de nadie a nadie". Así, ha señalado que no aceptaría que el PSN vetara a EH Bildu para un acuerdo, "ni aceptaríamos que EH Bildu vetara al PSN, en el caso de que se diera ese veto".



"Vamos a defender acuerdos basados en programas, en ideas, por encima de siglas, y si esos acuerdos nos dan mayorías, adelante con ellos, sin fijarnos en las siglas", ha asegurado.



"HEMOS DEMOSTRADO QUE NO HAY NINGÚN RIESGO PARA EL AUTOGOBIERNO"



Con vistas a las elecciones generales, Koldo Martínez ha afirmado que "las prioridades" de Geroa Bai son dos. Por un lado, "la defensa del autogobierno, que desde luego está en riesgo, no hay más que ver la coalición que han formado UPN, Ciudadanos y PP, y los vientos anti autogobierno que esos grupos traen".



Por otro lado, ha citado como prioridad "la defensa de un Gobierno en el Estado progresista, que respete derechos, que permita el avance de la democracia, y eso quiere decir democracia social, derechos sociales, reconocimiento de derechos a todas las personas en defensa del Estado de Bienestar, que también está amenazado por el auge de determinados partidos y organizaciones que ya están hablando en contra de todos esos derechos y en contra del Estado de Bienestar".



Koldo Martínez ha negado que las formaciones nacionalistas sean un riesgo para el autogobierno. "En estos cuatro años hemos demostrado que no hay ningún riesgo para el autogobierno. Hemos defendido la singularidad de Navarra, hemos conseguido una mejor negociación con el Estado por ejemplo del quinquenio del Convenio Económico, consiguiendo para Navarra 640 millones en cuatro años, 640 millones que UPN, no sé queriendo o sin querer, había dejado que el Estado estuviera cobrando de más, por tanto quitándonoslo a los navarros", ha afirmado.



"NAVARRA, LO QUE LOS NAVARROS QUIERAN"



Además, Koldo Martínez ha afirmado que "autogobierno quiere decir que Navarra seguirá siendo lo que los navarros quieran en cada momento". "Nosotros no somos de esos navarristas esencialistas que dicen, aunque no se lo creen, que Navarra ha sido siempre lo mismo a lo largo de la historia. Navarra ha cambiado, ha cambiado con los contextos históricos y ha sido, es y será lo que los navarros y las navarras decidan en cada momento", ha asegurado.



Por otro lado, ha sido crítico con el Gobierno socialista señalando que todavía está pendiente el traspaso de la competencia de tráfico. "Han pasado ocho meses, no han hecho nada y ahora tenemos los famosos viernes sociales en los que el PSOE en el Gobierno de España dice que va a tomar un montón de medidas importantes para la ciudadanía. Si estamos a tiempo de aprobar esos decretos, también estamos a tiempo de aprobar la transferencia de algunas competencias como por ejemplo la de tráfico. No me vale que digan que para unas cosas si hay tiempo y para otras no", ha señalado.



También se ha referido a la construcción de infraestructuras para Navarra. En el caso del tren, Koldo Martínez ha asegurado que "la apuesta de Geroa Bai es clara a favor del tren de altas prestaciones, que unirá las cornisas cantábrico y mediterránea, pero sobre todo que nos llevará hacia Europa y que será para pasajeros y mercancías con capacidad suficiente".



En el caso del Canal de Navarra, ha afirmado que "con la llegada de este Gobierno foral lo que hemos hecho ha sido empezar a hacer informes serios sobre cuál es el mejor método para llevar agua a la Ribera". "En 2012 el ministro Arias Cañete y la presidenta Barcina paralizaron la segunda fase del Canal y desde entonces hasta que llegamos nosotros no se había hecho nada más que subir el precio que tenían que pagar los regantes. En este momento se está buscando la forma más económica y mejor medioambientalmente para llevar el agua a la Ribera. Yo diría que somos los que de verdad estamos impulsando que el agua llegue a la Ribera", ha asegurado.



"ESTARÉ A LO QUE MIS COMPAÑEROS ME PROPONGAN"



Sobre su futuro político, después de cumplir una legislatura como parlamentario foral, Koldo Martínez ha señalado que está "tan comprometido con el ideario y con los objetivos de Geroa Bai que si no saco escaño en Madrid, algo que no tengo en mente, estaré a lo que las compañeras y compañeros y, desde luego Uxue Barkos, me propongan". "Si me proponen que siga en Madrid, seguiré en Madrid, si me proponen que vuelva a Navarra, volveré al Parlamento", ha afirmado.

