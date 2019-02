Barkos dice que va a "batallar hasta el último día" por las competencia de tráfico para Navarra

Actualizada 18/02/2019 a las 16:37

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que va a "batallar hasta el último día" para que el Gobierno central transfiera a Navarra la competencia de tráfico, de forma que se dé cumplimiento al compromiso que le trasladó en ese sentido el presidente Pedro Sánchez en la reunión que ambos mandatarios mantuvieron en octubre.



"Hay una palabra dada, que a mi modo de ver es más importante que la palabra firmada, porque expresa la vocación y la honradez personal y lo voy a batallar hasta el último día. En ello está el Gobierno de Navarra y esperamos la respuesta del Gobierno de Madrid", ha afirmado, en una entrevista con la Cadena Ser y ha insistido en que no va a "tirar la toalla hasta el último día".



No obstante, ha dicho que no quiere ser "agorera, sino realista" y ha indicado que, tras la convocatoria de elecciones generales, "con un Gobierno en funciones todo se dificulta".

