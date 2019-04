Sayas: "Si Navarra Suma gana las generales, Uxue Barkos comienza a despedirse del Gobierno de Navarra"

Actualizada 05/04/2019 a las 11:19

El cabeza de lista de Navarra Suma al Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que si esta candidatura gana las elecciones generales del 28 de abril en la Comunidad foral "Uxue Barkos comienza a despedirse del Gobierno de Navarra y acaba el tiempo del nacionalismo en esta Comunidad".

Sergio Sayas ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "el mensaje fundamental de Navarra Suma es que el nacionalismo no condicione gobiernos" y ha apuntado que esta plataforma electoral, en la que se integran UPN, PP y Ciudadanos, "va a Madrid a defender los intereses de Navarra".

El candidato ha añadido que "defender los intereses de Navarra significa defender el Convenio Económico y nuestro autogobierno, defender las grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra, y también defender a los sectores estratégicos de Navarra, que son los que generan empleo y los que dan oportunidades económicas para esta tierra".

El candidato de Navarra Suma ha señalado que "quienes están molestos" con esta plataforma electoral "son precisamente quienes no defienden el autogobierno, porque los partidos como el de Uxue Barkos no defienden el autogobierno, defienden el nacionalismo y el independentismo, que es contrario al autogobierno". VE A CIUDADANOS COMO "UNA NUEVA FUERZA PARA DEFENDER EL AUTOGOBIERNO"

Además, Sergio Sayas ha afirmado que "es bueno" que Ciudadanos se haya unido a Navarra Suma y ha considerado que "se suma una nueva fuerza a la defensa del autogobierno". "Todos los que de verdad defendemos el autogobierno deberíamos estar muy contentos de que hoy en el Parlamento nacional haya más partidos de los que había antes defendiéndolo", ha apuntado.

Sobre las declaraciones de dirigentes de Ciudadanos que cuestionan el régimen foral, Sayas señalado que "eso no es algo nuevo" y ha afirmado que en otras ocasiones dirigentes de PP y de PSOE también lo han cuestionado. "Hemos visto a Susana Díaz criticar el Convenio Económico y nunca hemos dudado de la posición del PSOE al respecto, hemos visto a Cristina Cifuentes en su momento criticar el Convenio y eso no significaba en ningún caso la posición del PP. Lo importante es lo que Ciudadanos firma y no tengo ningún elemento para dudar de algo que ha firmado", ha dicho.

Además, ha considerado que el hecho de que "Uxue Barkos, que es una opción nacionalista, venga ahora de defensora del autogobierno es una muestra del cinismo y de la hipocresía con la que está enfocando esta campaña".

Sergio Sayas ha afirmado que si Navarra Suma es "capaz de que los ciudadanos navarros comprendan la importancia de sumar el voto en torno a una sola fuerza política para que el nacionalismo no condicione gobiernos, es posible tener el tercer diputado para esta coalición", de los cinco escaños que están en juego en la Comunidad foral.

EL PSOE, "EN MANOS DEL INDEPENDENTISMO"

El candidato también ha salido al paso de las críticas lanzadas por el PSN por la presencia de UPN en la concentración de Colon junto con partidos como PP, Ciudadanos y Vox, y ha señalado que "nosotros vamos a ir a todos los sitios donde se defienda una Navarra foral, que forma parte de España, donde se defienda la Constitución y donde se defienda que los nacionalismos no tengan el peso de condicionar gobiernos a los que luego someten".

El candidato de Navarra Suma ha señalado que "la concentración de Colón fue precisamente porque el Partido Socialista, en algo que no pueden entender ni la gran mayoría de sus votantes, se ha echado en manos del independentismo y de todos los partidos nacionalistas que hay en el Congreso de los Diputados".

"Yo conozco un PSOE con el que he trabajado muchos años, cuando era concejal de Berriozar, que era un PSOE que estaba ahí para luchar contra el nacionalismo, y no creo que hoy ni Pedro Sánchez ni ningún socialista a toda esa gente que se ha dejado la piel en tantos ayuntamientos luchando contra el nacionalismo les pueda vender la foto de un Gobierno aliado con Puigdemont, ERC y todos los independentistas que hay en el Congreso", ha añadido.

Así, ha afirmado que "Navarra Suma responde fundamentalmente a una demanda social y es que la gente nos estaba pidiendo que ante un momento excepcional tomásemos una decisión excepcional". "Está claro que hoy España está viviendo un momento excepcional con el tema de Cataluña, Navarra tiene un momento excepcional con un Gobierno nacionalista, y mucha gente nos estaba pidiendo que fuésemos capaces de poner por delante lo que nos une y dejar de lado lo que nos diferencia", ha asegurado.

"CON EL PSN HEMOS COMPARTIDO EL PROGRESO DE ESTA TIERRA"

Además, sobre la posible dificultad que la alianza de UPN con PP y Ciudadanos puede generar para un entendimiento posterior con el Partido Socialista, Sayas ha considerado que "con el PSN es mucho más lo que nos une que lo que nos separa". "Con el PSN nosotros estamos de acuerdo en las grandes infraestructuras de Navarra, estamos de acuerdo en la identidad de Navarra, hemos estado de acuerdo esta legislatura en muchos puntos, hemos compartido juntos el progreso de esta tierra. Muchas de las políticas que se han hecho en Navarra se han hecho de acuerdo con el PSN", ha asegurado.

Sin embargo, ha apuntado que "el problema es que hoy el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha iniciado en España un camino del lado de los independentistas y de los nacionalistas, y la pregunta a María Chivite es si ella también está dispuesta a hacer eso".

En todo caso, ha asegurado que Navarra Suma "aspira a tener una mayoría suficiente para gobernar, porque sabemos que si necesitamos los votos del Partido Socialista, se puede inclinar por los nacionalistas, pero lo que haga el Partido Socialista se lo tendrá que explicar a sus votantes, nosotros a los nuestros se lo podemos explicar con la cabeza bien alta".

"TENEMOS GRANDES DIFERENCIAS CON VOX"

Por otro lado, sobre la decisión de Vox de presentar candidatura en Navarra tanto en las elecciones generales como en las forales, Sayas ha considerado que "hoy todo lo que no sea aglutinar el voto de aquellos que quieren que los nacionalistas no condicionen gobiernos en torno a una sigla, y esa sigla es Navarra Suma, es dar más posibilidades para que el nacionalismo gobierne".

En ese sentido, ha dicho "a los votantes que hay solamente dos opciones posibles en esta comunidad: o una alternativa fuerte que permita que el nacionalismo no gobierne en Navarra o que haya posibilidades de que un Gobierno nacionalista, que cada vez va a tener más clara una política identitaria, se consolide en esta Comunidad".

Ha afirmado además que "con Vox es obvio que tenemos grandes diferencias, para empezar, no podemos estar de acuerdo con un partido que dice que hay que suprimir las autonomías, cuando como UPN, y como Navarra Suma también, somos defensores de la autonomía".

APUESTA POR EL TRASPASO DE TRÁFICO

En otro orden de cosas, Sayas se ha referido a las críticas de Geroa Bai a UPN por ir "de la mano" de fuerzas que "apuestan por la centralización" y no por el traspaso de competencias, y ha respondido que el Gobierno de Navarra "no ha conseguido ninguna competencia en esta legislatura".

Además, ha asegurado que Navarra Suma está a favor del traspaso de tráfico, aunque ha precisado que "asumir una competencia no significa que ningún cuerpo policial sobre en esta Comunidad, significa que la titularidad de la competencia la tiene Navarra, cosa con la que nosotros estamos de acuerdo".

"Geroa Bai y EH Bildu quieren echar a la Guardia Civil y nosotros, teniendo la competencia, queremos hablar de la forma de prestar el servicio y que lo siga prestando la Guardia Civil, igual que ocurre en materia de transporte de camiones, en la que Navarra tiene la competencia y la presta la Guardia Civil", ha señalado.

Etiquetas Navarra Suma

