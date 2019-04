Actualizada 01/04/2019 a las 16:06

Es lo que tiene vivir en un mundo híper conectado. Uno ve la televisión o lee un periódico digital y le dicen que mañana día 2 de abril se inicia la campaña de la renta. Pero, no. En Navarra no. La Comunidad foral goza de un amplio sistema de autogobierno fiscal que hace que sea el Gobierno de Navarra y su Hacienda la que recauden el Impuesto sobre la Renta, que tiene su propia normativa. Y también, por supuesto, sus propias fechas para realizar la campaña. De hecho, todavía no se conocen cuales son. La Hacienda foral no ha detallado por el momento las fechas concretas de esta campaña.

Seguro que están al caer. En Navarra, la campaña de la renta suele iniciarse también normalmente a comienzos del mes de abril. A modo de comparativa, el año pasado la campaña se inició el 8 de abril para las declaraciones a través de Internet, y desde el 17 de abril para la presentación física en las oficinas de Hacienda o en las entidades colaboradoras. La campaña finalizó el 22 de junio.

En el caso del resto de España (el régimen común), por ejemplo, la campaña de este año se abre el 2 de abril para acceder al borrador y a los datos fiscales de cada contribuyente por internet. Se pueden pedir también las citas previas para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria, citas que se atenderán desde el 14 de mayo.

Simulador fiscal. En cualquier caso, si usted es de los que quiere sabe, reuerde que Hacienda de Navarra activó hace ya unos meses su propio simulador fiscal, que está disponible desde diciembre. La herramienta sirve para orientar a los contribuyentes, especialmente a quienes se benefician de deducciones, sobre el resultado de la declaración que se presentará una vez abierta formalmente la campaña. Es posible anticipar el resultado de la declaración que, en cualquier caso, no vincula ni al contribuyente ni a Hacienda, pues el simulador no almacena los datos introducidos. El uso de este simulador es anónimo y tiene un carácter meramente informativo. Para acceder a la aplicación no es necesaria ninguna autentificación. Una vez introducidos los datos correspondientes a los ingresos de 2018, el sistema realiza una estimación del resultado de la Declaración de la Renta atendiendo a la normativa que ha estado vigente durante el ejercicio. El año pasado, por ejemplo, más de 9.000 personas accedieron a este servicio sólo en el mes de diciembre.

Cambios fiscales. En cualquier caso, este ejercicio todavía se estrenan un puñado de cambios fiscales que se aprobaron por parte del cuatripartito en el Parlamento de Navarra a finales de 2017 para las rentas de 2018 que se declaran ahora, en la primavera de 2019. Desde una mejora muy parcial en la deducción por hijos y otra para quienes viven de alquiler, a la subida, de nuevo, de la tributación del ahorro o la eliminación de una ventaja fiscal de los planes de pensiones o de la deducción por alquiler para la mayoría de los propietarios.

