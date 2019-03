Tere Sáez denuncia que la Mesa y Junta del Parlamento han vulnerado derechos

Actualizada 26/03/2019 a las 11:05

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha denunciado que la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara foral han podido "vulnerar derechos" de los parlamentarios en diversas ocasiones a lo largo de la legislatura.



"No siempre la Mesa y Junta de Portavoces actúan por igual y a veces vulneran los derechos de los parlamentarios", ha afirmado Sáez en una conferencia de prensa en la que ha puesto como ejemplo que "no se ha respetado el Reglamento" con una moción derivada que debería debatirse en pleno al derivar de una interpelación y sin embargo no se hará a pesar de ser sobre un tema, el juego y la prevención de estas adicciones, sobre el que todos los grupos mostraron inicialmente su interés.



Otros ejemplos que Sáez ha puesto de cómo "se ha quedado bien pero no se ha hecho nada" han sido las sesiones de trabajo que ya no tendrán lugar al disolverse el Legislativo el próximo 2 de abril con víctimas de abusos sexuales en centros docentes y mujeres que han denunciado a un agencia por tocamientos y grabaciones de vídeos sin su consentimiento.



De "muy doloroso" ha calificado además la parlamentaria de Podemos que la Mesa no haya aprobado la proyección del documental 'La guerra empieza aquí', que busca denunciar las consecuencias de las guerras, sus orígenes y colaboradores, y dar a conocer sus efectos y sus víctimas, por lo que ha subrayado que este es un "Parlamento abierto sí, pero algunos temas no gustan".



Por último Tére Sáez ha criticado que pese a la disolución del Legislativo el día 2 se mantendrán las retribuciones a sus actuales integrantes hasta que a mediados de junio se constituya la nueva Cámara, y al respecto ha recordado que se tata de un dinero público por el trabajo parlamentario no por hacer campañas electorales, que son un asunto de los partidos, por lo que ella tiene previsto continuar su labor en la institución mientras tenga el acta de parlamentaria.

Selección DN+