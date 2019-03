Salud espera que el Transporte Sanitario esté adjudicado para septiembre

Actualizada 22/03/2019 a las 10:48

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha anunciado que su departamento prevé licitar el nuevo contrato de Transporte Sanitario antes de las elecciones forales, de forma que el servicio pueda estar adjudicado para el mes de septiembre de 2019, y ha “desmentido con firmeza y rotundidad” el “panorama catastrofista” presentado por UPN.



“Nuestro objetivo es que la licitación del nuevo contrato se autorice por el Gobierno antes de Semana Santa, que se pueda licitar el servicio antes de las elecciones forales y que, si no surgiesen inconvenientes en el trámite, el servicio pudiese estar adjudicado para el mes de septiembre”, ha anunciado esta mañana en comisión parlamentaria, donde comparecía para informar sobre la situación del transporte sanitario.



El consejero ha recordado que en el pasado mes de octubre se licitó el concurso público de transporte sanitario por un importe máximo de 57,4 millones de euros y por un período de cuatro años, pero que estos pliegos “no incluían la licitación de ambulancias de emergencias que se había decido internalizar”.



“No cabía imaginar en ese momento que las medidas ya previstas y comprometidas para llevar a cabo la internalización se iban a encontrar con obstáculos insalvables, ajenos por completo a nuestra responsabilidad, que nos iban a obligar a retirar los pliegos”, ha lamentado, haciendo referencia a la prohibición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 de subrogar personal como indefinido no fijo.



Domínguez ha reconocido “los inconvenientes que generan la retirada de los pliegos para la adjudicación del Transporte Sanitario, ajena por completo a la voluntad del departamento, que se ha visto obligado a tomar esta decisión ante el riesgo de desatención que se podría producir de no acompasarse los plazos de la internalización con la adjudicación”.



Tras asegurar que se ha optado por “el mal menor”, ha explicado que la incorporación del transporte de emergencia al nuevo concurso “obliga a revisar por completo un pliego de cláusulas ya de por sí muy complejo, así como a iniciar un nuevo procedimiento administrativo con una revisión económica detallada”.



“Siendo muy relevante cumplir los plazos previstos, aún lo es más garantizar el resultado final del proceso”, ha apuntado Domínguez, que reiterado que la “demora” del proceso se ha debido a “razones de seguridad técnica y jurídica”.



Por todo ello, ha calificado como “inadmisible” que la normativa estatal “no exija trámite alguno para externalizar servicios públicos y, sin embargo, obstaculice de manera flagrante la reversión de servicios de interés general”.



Por otro lado, ha querido desmentir “con firmeza y rotundidad el panorama catastrofista que sobre la situación del trasporte sanitario periódicamente tratar de presentar” UPN, grupo que acusaba al consejero de haber generado “caos” en el transporte sanitario, y ha criticado la intención de los regionalistas de “desacreditar al Gobierno”.



“No comparto en absoluto la opinión porque el funcionamiento de los servicios no solo está siendo garantizado sino que, gracias al esfuerzo presupuestario realizado, hemos podido anticipar la puesta en marcha de mejoras notables en el transporte programado”, ha asegurado, para remarcar que el hecho de que los contratos hayan superado su vigencia no está impidiendo la prestación del servicio “con normalidad”.



Tras destacar que se han contratado servicios equivalentes a 10 ambulancias adicionales, Domínguez ha añadido que el próximo 1 de abril iniciará su actividad el nuevo Servicio Comarcal de Urgencias y Transporte de Emergencias de Tafalla, de 24 horas.



Además, ha recordado que el Gobierno Foral publicó ayer en el Portal de Gobierno Abierto el proyecto de Decreto Foral que regulará el Nuevo Modelo de Transporte Sanitario, que estará en exposición pública por espacio de un mes y será remitido a la Comisión Europea.



Este mes, además, se publicará una Orden Foral que fijará las estructuras de gestión del transporte sanitario y modificará las del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias y del Servicio de Gestión de Prestaciones y Conciertos del SNS. También ha citado la previsión de anticipar la puesta en marcha la segunda UVI Móvil de 12 horas en Tudela y la nueva Ambulancia de Lodosa “sin esperar a la nueva adjudicación”.

