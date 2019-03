Ayerdi descarta eliminar descuentos en la AP-15 y no se pronuncia sobre la opción de implantar nuevos peajes

Actualizada 22/03/2019 a las 14:23

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha descartado eliminar los descuentos existentes en la AP-15, así como realizar nuevos peajes en sombra, mientras que no se ha pronunciado sobre la opción de implantar nuevos peajes en carreteras de la Comunidad foral.



Ayerdi, en una comisión parlamentaria solicitada por el PSN, ha dado cuenta de las conclusiones del estudio de fuentes de financiación para la red de carreteras de Navarra, adjudicado a la empresa Deloitte.



Según ha indicado, la empresa propone el desarrollo de tres alternativas: la implantación de peajes para vehículos ligeros y pesados en la A-10, A-15, A-21, N-121-A y A-12, según la tarifa de equilibrio territorial; nuevas obras en la AP-15, reducción de subvenciones y vender el 50% de lo que el Gobierno tiene en la concesionaria; y poner un nuevo peaje en la sombra para el resto de la red.



El vicepresidente ha afirmado que no va a decir "nada" sobre la conclusión número uno del informe, la referente a la implantación de peajes; mientras que sobre la segunda conclusión, ha señalado que "no compartimos en absoluto el planteamiento de reducir hasta eliminar los descuentos de la AP-15".



En opinión de Ayerdi, "eso va contra algo de lo que el Gobierno ha insistido a Deloitte, el principio de equilibrio territorial". "No puede haber comarcas con peor tratamiento que otras, esto no puede ser", ha remarcado.



Tampoco ha compartido el vicepresidente la conclusión número tres del informe para un nuevo peaje en la sombra para el resto de la red. "En un peaje en la sombra quien paga es el Gobierno y evidentemente todos sabemos lo caros que nos están saliendo", ha expuesto Ayerdi.



Sobre el resto del informe, el vicepresidente ha señalado que "es el informe de Deloitte" y que "tiene la virtualidad de poner un documento encima de la mesa que contribuye al debate parlamentario". "El objetivo fundamental de este documento es que sirva para el debate político de los grupos parlamentarios. Conservar la red de carreteras adecuadamente es algo fundamental para el desarrollo económico y para la cohesión social y territorial. Ese reto y esa patata los tenemos aquí entre todos", ha apuntado.



PSN: "MENUDO DESASTRE LA GESTIÓN DE CARRETERAS"



En el turno de los grupos parlamentarios, el socialista Guzmán Garmendia ha afirmado que "menudo desastre" ha habido en esta legislatura en lo referente a la gestión de carreteras y ha considerado que este informe también es "un absoluto desastre". "Si todas las soluciones pasan por tarificaciones y más peajes no estamos de acuerdo en ninguna de las tres, también estamos en contra de la privatización total de la AP-15", ha agregado el parlamentario socialista, para exigir a Ayerdi "soluciones imaginativas".



Por parte de UPN, Luis Zarraluqui ha afirmado que "si el Gobierno no se quiere pronunciar" sobre las alternativas de Deloitte, "quiénes somos nosotros para pronunciarnos" y, sobre el informe realizado, ha considerado que supone "un avance indudable que nos permite hacer una reflexión para que esto deje de ser algo a lo que no le prestamos atención". "Indudablemente algo hay que hacer, no se puede mirar para otro lado", ha planteado.



En representación de Geroa Bai, Rafa Eraso ha considerado que, tras la exposición de Ayerdi, ha quedado claro que el tema de las carreteras es "una patata caliente" y que "es un problema que tenemos en estos momentos y que hay que acometer". "Tendremos que debatir entre todos los grupos e intentar llegar al máximo acuerdo posible sobre una opción u otra", ha apuntado.



Desde EH Bildu, Maiorga Ramírez ha afirmado que la intervención de Ayerdi les deja "preocupados" al entender que el estudio va dirigido a la "implantación de peajes" con la que no están de acuerdo. "Si el Gobierno no está de acuerdo con la segunda conclusión ni con la tercera, ¿con la primera (la de los peajes) sí?", se ha preguntado Ramírez, para quien "hay otras fórmulas, como la fórmula fiscal, recaudando por ejemplo más con el Impuesto de Sociedades o haciendo aflorar la economía sumergida".



Por parte de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso ha afirmado que, una vez conocido el informe, le dan ganas de ir a la sede de la empresa para que "nos devuelvan la pasta", ya que el documento "no vale absolutamente para nada". Y ha defendido que la red de carreteras es "un servicio tan esencial que evidentemente tiene que ser público". "Como servicio público se tendrá que sufragar con los Presupuestos Generales de Navarra con una mejora de la recaudación", ha defendido.



Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García se ha mostrado contrario a cualquier tipo de peaje y ha considerado que, visto el informe, "se han perdido cuatro años" porque la situación de las carreteras ya se conocía. "La situación de las carreteras en materia de seguridad y conservación de carreteras se ha visto deteriorada. Ha habido un olvido importante y queda actuar de manera inmediata", ha argumentado.



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, también ha rechazado nuevos peajes y ha defendido que "existen otras alternativas". "Decimos no a nuevos peajes, no a nuevos cánones y no a nuevas concesiones para nuevos peajes en sombra", ha declarado Nuin, para quien "sería posible obtener los recursos con una política fiscal adecuada". "Desde los presupuestos se debe financiar esta actuación", ha aseverado.



AYERDI: "OTROS SERVICIOS CONLLEVAN UN PAGO"



En su turno de réplica, el vicepresidente ha puesto de manifiesto que, a la vista de las intervenciones de los portavoces, "a todos nos preocupa el nivel de deterioro que estamos teniendo en los últimos años y que tenemos que atajar" y ha apostado por "ser capaces de alcanzar un consenso" sobre la financiación necesaria.



Asimismo, ha señalado que "si lo que se pretende es hacer un debate sobre política fiscal" para financiar las carreteras, ese es "otro estudio" en el que, a su juicio, "habría que hacer un estudio global". "Por eso, el ámbito de este estudio no era entrar en una reflexión sobre las cuentas", ha agregado.



Además, ha defendido que "si estamos todos de acuerdo en que la red de carreteras es básica y prioritaria, prioricemos". Y sobre la afirmación de Carlos Couso de que las carreteras, como "servicio público", se deben financiar con los Presupuestos, ha remarcado que hay otros servicios públicos que "hemos asumido con naturalidad que conllevan un pago, como el transporte público, el agua o la gestión de las basuras".



"La pregunta que tenemos que hacer es por qué algunos servicios públicos está asumido con naturalidad que pueden ser objeto de un pago o un canon, y está interiorizado como normal, y sin embargo, aquí es un imposible", ha concluido.

