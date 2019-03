Actualizada 22/03/2019 a las 11:05

La comisión de Desarrollo Económico ha aprobado este viernes por unanimidad una resolución por la que la Cámara navarra “muestra su apoyo al proyecto Gares Energía, pionero en la transición energética”.



La resolución incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de Navarra a que, “a través de su vicepresidencia de Desarrollo Económico, redacte y firme un convenio con el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares para los años 2020 y 2021, que garantice una financiación suficiente para la ejecución y puesta en marcha del proyecto Gares energía.



Del mismo modo, la resolución impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E, en un tercer apartado emplaza al Ejecutivo Foral a que “declare inversión de interés foral el proyecto Gares Energía promovido por el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares”, informa la Cámara.



En su exposición de motivos pondera el alcance de un nuevo modelo energético que pasa por restablecer La Ermineta, en vigor entre 1918 y los años 80, para dotar de suministro al alumbrado público, a tres edificios municipales y al frontón, cuya nueva cubierta, de paneles fotovoltaicos, sumará su producción a la de la central, calculándose una capacidad de generación de hasta 349.000kWh (46% de las necesidades municipales globales), suficientes para abastecer esas dotaciones al 95%.



La idea, según se adelantó el año pasado al Parlamento en el curso de una sesión de trabajo (mayo) y una posterior visita (octubre), sería ejecutar la cubierta y la microred con carácter previo a la rehabilitación de la central, en cuya segunda planta se prevé habilitar un aula de la energía. El presupuesto asciende a 991.654,26 euros. Se trata de un proyecto a cuatro años (2018-2021).



Entre los aspectos destacados del proyecto Gares-Energía, premiado ya por su carácter innovador a nivel energético (El germinador social) y social (cooperativa Emun), figuran, amén de su aportación en el ámbito educativo y laboral, el uso social del agua y el dominio sobre la producción generada.



En ese contexto, se recuerda que el proyecto “fue mencionado como uno de los ejemplos a seguir en el informe técnico de la Comisión Europea” elaborado bajo el título Smart specialisation and social innovation: fron policy relations to oportunities and challenges.



La historia de la minicentral hidroeléctrica de La Ermineta se remonta a 1918, cuando el Ayuntamiento y los regantes constituyeron a partes iguales una sociedad cuyo objeto era producir electricidad para el alumbrado público y los ciudadanos que lo solicitaran (se cobraba por bombilla).



Mantuvo su pujanza hasta los años 80 cuando, coincidiendo con la centralización de todo el sistema de energía, quedó abandonada. No obstante, se mantuvo el edificio, la maquinaria y el sistema auxiliar, la toma de agua, el canal y la cámara de carga, todo ello para regar las huertas. Ahora, según apuntan, tras tres tentativas infructuosas más centradas en la venta que en el autoconsumo, se confía en que la puesta en marcha sea efectiva

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+