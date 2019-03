Los lectores hacen balance de la legislatura en materia de Educación

15/03/2019 a las 06:00

Al igual que las múltiples preguntas enviadas, también ha habido lectores que han querido compartir sus opinión sobre el balance de la legislatura en Educación o de algunas de las polémicas que se han suscitado a través de los canales de participación.



Hay desigualdad, por Beatriz del Arco Quel



Creo que en los centros públicos debería haber muchos más recursos humanos, más contrataciones, más profesorado de apoyo para poder dar atender una atención de calidad. Cada vez hay más diversidad en las aulas y el departamento ha recortado los recursos humanos para poder atenderla. Después, durante el curso, hay muchas incorporaciones tardías. Se le pide al departamento más personal y la respuesta es NO. También hay desigualdades en relación a los modelos y programas. Estaría bien que los programas PAI, PAF Y PALE se convirtiesen en MODELOS. Así estaríamos todos en las mismas condiciones.



Las ‘perlas’ falsas de skolae, por Ignacio Gil



Léido en una ficha del programa Skolae para que la trabajen los estudiantes de la ESO: Los nuevos amores postmodernos son fluctuantes, no categorizables, cambiantes de hoy a mañana, en constante construcción y con versiones. Queda mucho por deconstruir y construir. ¿ A alguien le queda alguna duda de que Skolae busca una nueva conciencia colectiva ideologizada? ¿Así pretenden disminuir las Enfermedades de trasmisión sexual en Navarra?



Siguen las “perlas falsas” de Skolae. Otra ficha de la ESO: “Por sí sólo al amor no da la felicidad” ¿Qué pretenden inculcar estos expertos en las futuras generaciones? ¿Busca tu interés y tus derechos? ¿Olvídate de darte a los demás? ¿No es esto el mejor camino para más agresiones, menos humanidad?



Otra de las “ perlas falsas” de Skolae. Leído en una ficha del programa para la ESO: Debatir sin vergüenza sobre la masturbación. Buscad bibliografía, señalar partes del cuerpo y su respuesta a las caricias, manifestad vuestra posición en contra o a favor. ¿Donde está la libertad de conciencia? ¿Por qué someter a los jóvenes a este escrutinio público? ¿Qué hay del que piensa que masturbarse no es la conducta ideal para vivir la sexualidad? ¿Donde está el respeto a las creencias religiosas que no ven positivas estas prácticas?



Más necesidades, por Asociación Altas Capacidades



Somos conscientes del esfuerzo realizado por algunos colegios en mejorar la atención a sus alumnos con Altas Capacidades, que es una necesidad educativa, pero la realidad navarra es que estamos lejos de lograr la atención generalizada a estos niños. En Navarra están identificados un 0,2% cuando según los expertos la cifra oscila del 7 al 10%. Incluso las interpretaciones más restrictivas hablan del 2% del alumnado. Varios colegios van introduciendo acciones para atender esta necesidad, algo muy valorado por las familias que pertenecen a ANAC. ¿Cómo podríamos extenderlo a todos los coles?

