CC OO acusa al Gobierno foral de "arruinar" el servicio de Bomberos

Actualizada 08/03/2019 a las 10:40

El sindicato CC OO ha criticado la "nula disposición" de la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra "para solucionar los problemas que están arruinando el servicio de Bomberos y las condiciones de trabajo en que se encuentran sus trabajadores".

Coincidiendo con la celebración este viernes del patrón de los bomberos, CC OO ha afirmado en una nota que el servicios "se está deteriorando cada día, con la consiguiente pérdida de calidad del servicio y descontento por parte de la plantilla".

Entre algunos de los "problemas", el sindicato ha considerado que se ha dado una oferta pública de empleo "insuficiente". "La Consejería se comprometió, firmando un acuerdo de plantilla con la parte sindical, a crear 100 nuevas plazas de bomberos durante la legislatura, pero no lo va a cumplir. 30 plazas le vinieron convocadas de la anterior legislatura, y comenzaron a trabajar en 2017; en 2018 solamente se incorporaron 15; y se espera que 17 comiencen a trabajar en 2020. La creación del Grupo de Rescate Técnico (GRT) ha generado un déficit de 11 plazas, que unido a las 38 que faltaban de esa promesa, suman 49 plazas que se deberían convocar antes del final de la legislatura", ha indicado.

Además, CC OO ha señalado que "actualmente se hacen horas extras diariamente, al margen de las intervenciones, horas extras que durante dos años no han podido ser retribuidas como el resto de funcionarios, y cuando sí han accedido a pagarlas, no se pagan como salario de bombero sino mucho menor".

Igualmente, el sindicato ha considerado que "la dirección del servicio se ha despreocupado totalmente de la seguridad y salud de sus trabajadores" y ha criticado que "no tenemos un protocolo de descontaminación de nuestros trajes y cada trabajador lo limpia a su manera". "El órgano vigilante de la seguridad, que es el Comité de Seguridad y Salud, se ha reunido cuatro veces en esta legislatura, cuando debería haberlo hecho catorce veces según la ley", ha indicado.

Por otro lado, ha señalado que "para salvar el déficit de plantilla que acarrea por no cumplir con la OPE prometida la dirección, ha decidido de forma unilateral rebajar los servicios mínimos" y ha afirmado que "se ha dinamitado el servicio de ambulancias, no han sabido resolver el problema de las acreditaciones profesionales, generando trabajadores de dos categorías".

Según el sindicato, "en los últimos meses, diversos colectivos del servicio como sargentos, cabos, médicos de UVI móvil, bomberos de Navascués, personal de BRIF, etc., han denunciado su situación laboral, planteando a la dirección que escuche sus demandas y aporte soluciones".

En cuanto a la segunda actividad, CC OO ha explicado que a finales del 2018 la mayoría de la parte social y la dirección acordaron un reglamento de segunda actividad para los bomberos que por motivos de edad o enfermedad no pueden permanecer en el operativo. Sin embargo, "a día de hoy, la dirección no ejecuta este reglamento y no adjudica los destinos definitivos de todo este personal", ha criticado el sindicato.

Por otro lado, ha afirmado que el parque móvil está "muy envejecido" y como consecuencia de ellos "los gastos de mantenimiento se han disparado en los últimos años y se están ocasionando muchísimos contratiempos en el trabajo diario".

CC OO ha asegurado que ha puesto sobre la mesa "propuestas para solucionar todos estos temas y hemos sido ignorados". "No se puede gestionar un servicio de esta entidad por decreto y de forma unilateral. Por eso, exigimos a la dirección que se preste a escuchar a la plantilla y a negociar con los sindicatos que los representan para lograr la resolución de los problemas y carencias que amenazan la prestación del servicio de bomberos", ha reclamado.

Selección DN+