Beltrán: “El dueño del bar Koxka nos dejó encerrados”

Actualizada 07/03/2019 a las 10:14

La presidenta del PP, Ana Beltrán, ha asegurado esta mañana que el dueño del bar Koxka de Alsasua les dejó ayer encerrados en el establecimiento unos minutos, local donde el líder de su partido Pablo Casado había grabado una entrevista con el periodista Eduardo Inda.

Ayer, Casado, tras firmar por la mañana en Pamplona el acuerdo electoral con UPN, se desplazó a Alsasua, donde fue entrevistado por Inda en ese bar, el local en el que tuvo lugar en octubre de 2016 la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. El propietario del establecimiento declaró a Efe que no habían pedido permiso ni habían avisado de que iba a ir al lugar, y que cuando supo lo que ocurría les pidió que se marcharan, pero Inda le respondió que era un local público y podían grabar.

Beltrán ha dicho esta mañana que en cuanto el propietario les dijo que se fueran, así lo hicieron, pero se encontraron con que les había cerrado la puerta. “¿Por qué sacó a todos los clientes y nos dejó encerrados a nosotros?”, se ha preguntado. “En el momento en el que él vino al bar a decir que nos fuéramos, nosotros ya nos íbamos. Y cuando íbamos a salir, qué casualidad, la puerta estaba cerrada, había bajado la verja, nos dejó solos dentro, los clientes se habían ido. ¿Qué pretendían?”. Beltrán señaló que estuvieron así unos 7 u 8 minutos, hasta que intervino un escolta de Casado para que les abrieran la puerta, porque eso “podía ser una detención ilegal”, relató la presidenta del PP. “¿Qué pretendía, llamar a sus amigos y entrar por detrás y hacernos algo dentro? No lo puedo asegurar, no tengo ni idea, lo dejo en el aire, pero no encuentro ninguna razón de por qué nos impedía la salida”.

