El Gobierno de Navarra organiza un concierto en memoria de las víctimas del terrorismo

Actualizada 05/03/2019 a las 12:45

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, ha organizado para el próximo domingo un concierto en memoria de las víctimas del terrorismo, con motivo del 11 de marzo, Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. El acceso es gratuito, previa retirada de la entrada.

El concierto se celebra en el Auditorio Fernando Remacha, de la Ciudad de la Música, en Pamplona, a las 19 horas. Las invitaciones pueden retirarse hasta el 9 de marzo entre las 18 y las 20 horas en la misma Ciudad de la Música, Paseo Antonio Pérez Goyena, según ha informado el Gobierno foral.

El Coro In Tempore Abesbatza, junto al grupo musical Ekko Ensemble, va a a ofrecer la obra 'The Wound in the Water' (La herida en el agua), de Kim André Arnesen. La actuación cuenta con la dirección del coro a cargo de Carlos Etxeberria Alonso y la interpretación como solista de la soprano, Andrea Jiménez.

El 11 de marzo se conmemora desde hace años el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, un día que Europa ha querido fijar en el calendario para trasladar su apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.

El Gobierno de Navarra se suma a la conmemoración, "reiterando su condena de la violencia terrorista y trasladando a la sociedad actual y a las futuras generaciones un mensaje de respeto y convivencia basado en la memoria de las víctimas, para que algo tan atroz como son los actos terroristas no vuelvan a producirse", ha indicado en un comunicado.

CONCENTRACIÓN EL DÍA 11 DE MARZO

Además del concierto, el mismo 11 de marzo el Gobierno de Navarra hará una concentración institucional ante la puerta del Palacio de Navarra para guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo.

Selección DN+