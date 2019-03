Familias de colegios públicos alzan sus voces contra el “abuso” de Skolae

Actualizada 05/03/2019 a las 08:23

Dicen que nacen porque sienten que nadie les representa. Que en su día eligieron centros públicos para entregarles su “mayor tesoro”; sus hijos, y que sin embargo ahora se sienten traicionados. Empezando por el Gobierno de Navarra. Y Skolae “ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Por ello han pasado a la acción. Media docena de familias de colegios públicos acaban de constituir FamiLiaE (Familias por la Libertad de Educación), una asociación que día a día reciba adhesiones desde toda Navarra. Este lunes cerca de un centenar de personas arroparon su puesta de largo en el Palacio de Condestable de Pamplona en un aviso para navegantes: “Los colegios públicos son nuestros. No vamos a consentir un abuso de poder como es Skolae”.

La frase es de Arancha Carrero, presidenta de FamiLiaE y madre en el Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava. Como cara visible de la nueva asociación civil, a ella le correspondió enumerar los objetivos con los que surgen. Denuncian que el polémico programa de coeducación y enseñanza afectivo-sexual “está impregnado de una ideología concreta, la de género, que muchas familias, profesores y directores no comparten en absoluto”.

Desde FamiLiaE lamentan que Skolae se imponga como un “pensamiento único” contra el que no cabe disidencia. También que bajo el “noble término de igualdad” se implanten contenidos y modos que chochan contra sus valores morales o religiosos. Porque, como recalcaron en varios momentos, en Navarra ya se enseña coeducación y educación sexual desde hace mucho tiempo. Y con buenos resultados. “Pero parece que si no es Skolae nada vale. Te quedas fuera. Si tan bueno es el programa, si tan aplaudido ha sido, ¿por qué el Gobierno de Navarra lo impuso en pleno julio? Con una resolución y de tapadillo, de la que no se enteraron ni los propios centros como así nos han reconocido. Ha habido un oscurantismo total”, aseveró María José Guindanao, vocal y madre en el Colegio Público de Urroz Villa.

Por todo ello, en la nueva asociación civil apuestan por que las familias lean el programa completo de Skolae y sus materiales, que en breve van a colgar en su web www.asociacionfamiliae.com. Porque perciben que con Skolae hay un “desconocimiento absoluto” y que cuando se lee se constata una “carga ideológica aplastante”.

Aunque de momento no se han planteado un calendario de movilizaciones, en FamiLiaE ya han comenzado a informar en centros públicos. También quieren reunirse con los partidos políticos y convertirse en el altavoz de todas las familias que se lo están demandando. “Ha habido colegios que se oponían a Skolae y les obligan a implantarlo. Los padres pedimos los horarios en los que se imparten, no los dan y no nos transmiten por escrito la respuesta que les ha dado Educación porque tienen miedo. Es un tema muy serio, muy manipulativo, pero es el momento de dar un paso adelante, aunque sea muy difícil movilizar a la gente. Queremos que se oiga nuestra voz diferente, estamos animados y somos muy optimistas”, terminan Manolo Jiménez (C.P. de Peralta) e Ignacio del Villar (C.P. Ermitagaña).

Del consentimiento informado al caso de musulmanes y el carnaval

En FamiLiaE no estuvieron solos. Cerca de medio centenar de familias, algunos con hijos al no haber colegio, acompañaron a la asociación en Condestable. Muchos no dudaron en coger el micrófono y trasladar sus sugerencias para “luchar contra Skolae”.

La primera en abrir fuego fue Gemma Garro, concejal en el Ayuntamiento de Olite, quien alertó de la “manipulación que se oculta tras Skolae” y lamentó que el Gobierno “no haya contado aún quién ha elaborado los materiales, ni facilite la programación”.

Jesús Tanco recordó los inicios de Acción Familiar Navarra y el trabajo que se está realizando desde la concertada con plataformas como Navarra Educa en Libertad o CONCAPA. “Creo que a Skolae le quedan dos telediarios, pero aquí tenemos una guerra muy importante, porque lo que ya han sembrado ahí queda. Si la libertad de enseñanza se puede ejercer en los idiomas que se desean o la titularidad de la red, ¿por aquí no? Os animo a que contéis con los profesores, que están más solos que la una ante Skolae, y a crear Apymas diferentes a Herrikoa”, apuntó.

Desde las Familias Numerosas de Navarra Beatriz Sádaba traslado el apoyo de su asociación a FamiLiaE para iniciar “manifestaciones o lo que haga falta”. Otra madre que se identificó como Teresa recordó la experiencia previa con Educación para la Ciudadanía: “Yo estuve dos años sacando a mis hijos de clase cuando tocaba. Me decían que iban a suspender, a fracasar, pero no pasó nada. La objeción de conciencia no está permitida, abogo por coordinar una solicitud de consentimiento informado”. En esa línea, Juan Narbona, médico de profesión, ahondó que hoy en día es “impensable realizar cualquier acción médica si el paciente no ha firmado el consentimiento. En la escuela es igual”.

Por último, Eva, profesora de instituto en la pública y madre, explicó que en Secundaria Skolae se “sufre igual”, por lo que invitó a no olvidar a sus centros. “Me han venido muchas familias de otras religiones para avisarme de que sacaban a sus hijos cuando se celebra el carnaval al ir contra sus creencias. Ocurre en los institutos y es tan normal”, dijo. De FamiLiaE le contestaron que desde familias musulmanas y evangélicas se han puesto en contacto con ellos para decirles que no comparten Skolae.

Los objetivos con los que nace FamiLiaE

1 Familia. Defender la familia como base principal de la sociedad y motor del sistema educativo.



2 Libertad. Defender la libertad de los padres para escoger centro educativo para sus hijos.



3 Derecho a decidir. Defender el derecho de las familias a decidir la formación moral y/o religiosa que quieran para sus hijos.



4 Defensa. Defender a las familias de todo aquello que pueda poner en riesgo la libertad de educación.



5 Red pública. Fomentar la libertad en la educación, en la enseñanza, y en todos aspectos educativos que puedan devenir y que amenacen la libertad de decisión de las familias, prestando especial atención a la educación en Centros Públicos.



6 Unión. FamiLiaE está abieta a todas las familias que deseen unir sus voces en defensa de la libertad educativa. Para ello se puede contactar en la página web www.asociacionfamiliae.com y en el correo electrónico asociacionfamiliae@gmail.com.

