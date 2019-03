Extinguido un incendio en una vivienda de Zubielqui, que no deja heridos

Actualizada 03/03/2019 a las 13:21

Efectivos de bomberos han extinguido este domingo un incendio declarado pasadas las 9.00 horas en una vivienda de Zubielqui.

Ha acudido en primera instancia una patrulla de Prevención de Policía Foral de la comisaría de Estella que ha comprobado que no había nadie en las dos primeras plantas, mientras que la tercera estaba llena de humo y no se podía acceder. Finalmente se ha comprobado que no había nadie en el interior y sólo se han producido daños materiales, ha informado la Policía Foral.

Los agentes de la Policía Foral han sacado la bombonas de butano del edificio y han permanecido en el lugar hasta que han llegado los bomberos y han extinguido el incendio.

Etiquetas Incendios

