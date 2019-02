El Gobierno foral ve "fatal" que siga la huelga de médicos en Navarra: "No tiene ningún sentido"

Actualizada 28/02/2019 a las 13:18

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha manifestado que "le parece fatal" y "no entiende" que el Sindicato Médico de Navarra haya decidido continuar con la huelga de médicos que, ha considerado, "no tiene ningún sentido". "No entiendo una huelga de médicos", ha remarcado Domínguez, que ha insistido que "una huelga de médicos no me entra en la cabeza" y ha llamado a "seguir con el diálogo".



Preguntado por los periodistas, el consejero ha indicado que en este momento no dispone de datos sobre la afección de la huelga de médicos durante la jornada de este jueves.

Domínguez ha explicado que la semana pasada el Departamento de Salud remitió al Sindicato Médico "un documento base con propuestas concretas que debían servir como punto de partida y perfectamente abierto" que el sindicato "sorprendentemente lo consideró una afrenta".



"No entiendo cómo se pueden considerar una afrenta" medidas que "buscan beneficiar a los profesionales y, sobre todo, a la calidad asistencial que se presta a la ciudadanía". Propuestas entre las que ha citado "un reajuste de cartillas estableciendo un máximo por profesional" lo que "nos llevaría a ampliar plantillas de médicos" para "rebajar un poco la sobrecarga laboral de la que se quejan" los profesionales así como "homogeneizar y actualizar lo que se paga en Atención Primaria y Hospitalaria".



"El Sindicato Médico nos ha achacado en todo momento falta de concreción pero no nos ha enviado unas reivindicaciones concretas", ha destacado el consejero, que ha señalado que "estamos esperando contrapropuestas" al documento presentado por Salud.



Domínguez ha lamentado que el Sindicato Médico de Navarra "fundamente sus reivindicaciones en la recuperación salarial de los recortes aplicados por anteriores gobiernos" porque "es una cuestión que excede al Departamento de Salud". Ha destacado, además, que en otras regiones "propuestas de menor calado de las que aquí hemos propuesto han servido para desconvocar la huelga".



"Nosotros nos comprometimos a poner en contacto al Sindicato Médico con Función Pública, que es de quien dependen los aspectos retributivos", ha señalado el consejero, que ha explicado que "probablemente la semana que viene", sindicato, Salud y Función Pública se reunirán para abordar esta cuestión.



Domínguez ha negado que los profesionales navarros sean los peor pagados de España. "Es muy difícil establecer en qué comunidad autónoma ganan más o menos" porque "una cosas son las retribuciones básicas y otra la masa salarial que cobra cada uno de los médicos, que cobran una serie de complementos que son distintos en cada comunidad autónoma, con lo cual hay que hablar de lo que se cobra a fin de mes" y, en este sentido, "no son los peor pagados ni mucho menos". Asimismo, ha recalcado que "recientemente ha salido una encuesta de Adecco según la cual los médicos de Navarra están situados en el quinto lugar del Estado".

El consejero ha resaltado que "seguiremos intentando acercar posturas para evitar que se suspenda una consulta, una intervención quirúrgica o una prueba complementaria más, porque se produce un perjuicio importante a la ciudadanía". En este sentido, ha afirmado que "seguiremos con el diálogo" y ha precisado que "diálogo significa conversación entre dos y, por lo tanto, no habrá diálogo si una de las partes no quiere".

