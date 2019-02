Actualizada 26/02/2019 a las 19:56

El Sindicato Médico de Navarra mantiene la huelga prevista para este jueves y viernes, tras la reunión mantenida este martes, 26 d efebrero, por la tarde con representantes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

El Sindicato ha calificado como una "gran decepción" el documento de bases presentado por Salud al no recoger reivindicaciones retributivas y han afirmado que el documento que les ha presentado el departamento de Salud del Gobierno foral "constituye una afrenta más hacia los facultativos que con su trabajo y dedicación están sosteniendo el actual sistema sanitario de Navarra" y ha señalado que se mantiene la huelga prevista para los días 28 de febrero y 1 de marzo.

El sindicato ha explicado en una nota que el lunes por la tarde la Administración remitió el documento con los puntos de negociación para desbloquear el conflicto y ha señalado que le "ha llamado poderosamente la atención la falta de concreción y contenido real de las propuestas, que reflejan fielmente la manera de hacer de este Gobierno, publicitar a bombo y platillo el inicio de unas reuniones sin comunicación previa del cronograma al Comité de Huelga, estableciendo una estrategia de dilación y trampantojo en lugar de acciones efectivas para la solución del problema".

Además, el sindicato ha criticado que "siguen poniendo en duda el deterioro asistencial, el maltrato laboral a los médicos, las bajas y discriminatorias retribuciones y la pérdida de liderazgo del colectivo médico". "Por ello no nos extraña nada que el documento remitido solo ofrezca acciones a futuro que por supuesto no van a tener tiempo de cumplir. Uno es lo que hace y no lo que promete que va a hacer. Ya hemos podido constatar lo que han hecho a lo largo de estos años y, que ha tenido como resultado el conflicto actual", ha añadido.

El Sindicato Médico de Navarra ha reclamado "un interlocutor capaz de negociar todos los aspectos de la reivindicación" y mantiene la convocatoria de huelga para los próximos días 28 de febrero y 1 de marzo.

Asimismo, ha pedido a los facultativos que acudan a las asambleas que se celebrarán este jueves día 28 en el Hospital de Estella a las 8.30 horas, en el Complejo Hospitalario de Navarra a las 11 horas y en el Hospital de Tudela a las 14 horas.

El sindicato ha explicado que en estas asambleas ampliará la información sobre las reuniones mantenidas, las iniciativas tomadas y "los próximos pasos a seguir en defensa de nuestras reivindicaciones".

