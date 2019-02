Geroa Bai pide a UPN que "pase de las palabras a los hechos" en "la defensa del Fuero y el autogobierno de Navarra"

Actualizada 23/02/2019 a las 16:57

Geroa Bai ha invitado a UPN "a pasar de las palabras a los hechos" en "la defensa del Fuero y del autogobierno de Navarra" tras las declaraciones realizadas en Tudela por el presidente de los regionalistas, Javier Esparza, "erigiéndose como defensor del Fuero".



Unas declaraciones, ha destacado la coalición, que se producen "apenas días después de que UPN, junto al PP, hubiera votado en el Senado en contra del autogobierno, oponiéndose así a las leyes que avalan los derechos históricos de las Comunidades Forales, empezando por la propia Constitución Española, Estatuto de Gernika y Amejoramiento del Fuero y, con todo ello, a la transferencia de competencias pendientes".



"Es sonrojante, aunque lamentablemente no nos sorprende, ya que durante años la pasividad de UPN permitió que los navarros y navarras pagasen al Estado más de lo que les correspondía a través del Convenio Económico, durante años no han reclamado a los distintos Gobiernos del Estado la transferencia de ninguna de las competencias que corresponden a Navarra y que vienen recogidas en la LORAFNA, y durante años han hecho seguidismo de las políticas del PP en Madrid", ha criticado en un comunicado Koldo Martínez, portavoz parlamentario de Geroa Bai.



Martínez ha afirmado que "lo que es la antítesis del Fuero y el autogobierno es ir del bracete con Vox y Ciudadanos, como UPN hizo en la manifestación de Colón, para defender la unidad de España en contra del Amejoramiento, del Convenio Económico, del Régimen Foral y del autogobierno de Navarra".



"Estamos ante un momento decisivo en lo que a la defensa de nuestro autogobierno se refiere, ya que estamos asistiendo al auge de discursos centralistas que proponen la centralización de competencias como Educación o Sanidad, y que tienen en su punto de mira el Convenio Económico y la autonomía fiscal de Navarra", ha advertido.



Para el portavoz parlamentario de Geroa Bai, "UPN no está sabiendo estar a la altura de las circunstancias, ya que sigue anteponiendo su interés electoral y partidista a la defensa de los intereses generales y del autogobierno de Navarra". "UPN se sitúa junto a quienes abogan por eliminar nuestro régimen foral y cercenar nuestras competencias. Eso sí que es la antítesis del Fuero", ha concluido Martínez.

