Actualizada 22/02/2019 a las 11:41

La UGT de Navarra ha registrado este viernes, en el Departamento de Trabajo del Gobierno Foral, una convocatoria de huelga de dos horas por turno como señal de protesta por la discriminación laboral de las mujeres y la violencia machista.



Para las jornadas partidas y continuadas en turno de mañana, el paro se convoca de 12.00 a 14.00 horas; para el turno de tarde, de 14.00 a 16.00 horas; para las jornadas continuadas, de 13.00 a 15.00 horas; y para las jornadas continuadas de noche, las dos primeras horas o las dos últimas del 8 de marzo.



Además, para el sector del comercio y grandes almacenes, serán las dos primeras horas del turno de tarde, salvo en aquellos ámbitos, sectores o empresas en las que se notifique expresamente un horario distinto, ha explicado a los medios de comunicación el secretario de Organización del sindicato, Augusto Paredes.



En el documento entregado este viernes en el Departamento de Trabajo, la UGT denuncia que la brecha salarial anual entre hombres y mujeres es de 5.793 euros, lo que supone una diferencia del 29 %.



El sindicato también destaca que el 47 % de la brecha salarial se explica por la diferente jornada laboral entre hombres y mujeres. El 73 % de las mujeres que trabajan a jornada parcial, indica la UGT, lo hacen porque no han podido encontrar trabajo a jornada completa.

Los complementos salariales, pese a ser una parte menor del salario, suponen el 43 % de la brecha salarial. En promedio, los hombres cobran todos los meses 613 euros en complementos, mientras que las mujeres perciben 427.



Asimismo, se subraya en el documento, la tasa de paro es mayor en las mujeres.

Entre la población joven de 16 a 24 años, las tasas de paro son altas, pero casi idénticas para hombres y mujeres, mientras que, a partir de los 25 años, las tasas de paro bajan, aunque en mayor medida entre los hombres.

La UGT también muestra en el escrito su "rechazo profundo" a la violencia machista y a la "insuficiencia" de medidas en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral, para la protección de las víctimas.



En 2018, recuerda el sindicato, han sido asesinadas en España 47 mujeres -además de 3 menores-, de las que solo 14 (el 29,8 %) presentaron denuncia y únicamente 9 (19,2 %) tenían medidas de protección en vigor.

El sindicato también denuncia en el documento registrado este viernes que el Gobierno "no ha revertido de forma efectiva la etapa regresiva del anterior Gobierno en materia de políticas de igualdad" y la ejecución presupuestaria en 2018 en este ámbito ha sido "manifiestamente insuficiente".



La secretaria de Política Sindical de la UGT de Navarra, Marisol Vicente, ha considerado en ese sentido que en el último año "no ha habido ningún avance" y por ello ha reivindicado que las mujeres "no queremos ser ni más ni menos, queremos ser iguales".

"Esta es una lucha que no se termina en un día. En una jornada de manifestación o de paros tampoco vamos a conseguir los objetivos que tenemos todas en mente. Esta es una lucha diaria y constante, en el día a día, pero no cejaremos hasta conseguir lo que por justicia nos merecemos, que es ser iguales que nuestros compañeros", ha resaltado.

