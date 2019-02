Íñigo Alli (UPN) no repetirá como candidato al Congreso de los Diputados

Actualizada 15/02/2019 a las 16:06

El diputado de UPN Íñigo Alli ha afirmado que no repetirá como candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 28 de abril y ha manifestado que tampoco se presentará a las listas al Parlamento foral en los comicios de mayo.

Así lo señalado Alli a través de su cuenta de Twitter en la que explica que no se vuelve a presentar por "una decisión personal y familiar" y por "coherencia", ya que, según indica, él ha exigido "la regeneración en los partidos". "Por tanto, doy paso a otras personas", destaca.

Además, considera que "en algún momento la política ha dejado de ser un elemento de transformación de las sociedades". Y remarca que no ha encontrado "el espacio para intentar impulsar las nuevas actitudes que creo son las necesarias para encarar los retos de la sociedad del siglo XXI". "Las sociedades y nuestro tiempo evolucionan. Los partidos deben liderarlas", reivindica.

Manifiesta así que vuelve al mundo de la empresa a "buscar nuevos retos del ámbito privado donde encuentre proyecto, alma y liderazgo" y considera que su "mejor y humilde legado" en el Congreso ha sido "lograr el derecho a voto de las personas con discapacidad, de todas".

En su perfil de la red social, el diputado regionalista afirma que cierra un ciclo en la vida pública desde junio de 2012 hasta el 28 de abril de 2019 "apasionante, duro, gratificante y transformador" y pide disculpas por los errores que ha podido cometer. "Ser un paracaidista en la política nunca fue fácil", agrega.

Además, expresa su agradecimiento a "los que decidieron en UPN hace siete años que liderara las Políticas Sociales como consejero del Gobierno de Navarra". Y "en especial" da "un millón de gracias de todo corazón a los afiliados de UPN que me ayudaron, me votaran o no, a ser portavoz del partido en Madrid".

"He aprendido de todos los que han trabajado conmigo, también de los adversarios. No es compatible buscar el bien común y la convivencia con el conmigo o contra mí. He aprendido de todos y he aprendido a desaprender de algunas actitudes de la vieja política", señala.

Según indica Alli, ha hecho "buenas y sinceras relaciones en esta etapa profesional con la mayoría de las fuerzas políticas". Y destaca que ha intentado "ser abierto y moderado, sin perder mis valores". "Ha sido un honor haber sido un embajador más de los navarros en Madrid.

Muchas mañanas me pellizcaba al entrar en el hemiciclo", asegura el actual diputado regionalista.

En este sentido, destaca que ha abierto las puertas del Congreso para visitarlo a "más de 1.600 personas, en su mayoría navarros", y que ha organizado 15 jornadas con la sociedad civil y empresarial para "escuchar los problemas de la calle, no los mediáticos".

