Actualizada 12/02/2019 a las 10:48

El sindicato CCOO ha pedido que Navarra tenga implantada la carrera profesional para todo el personal del Servicio Navarro de Salud (SNS) y del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL) en el plazo de tres años.



CCOO ha comparecido en el Parlamento a petición del PSN para exponer su propuesta de carrera profesional "para todos" en sanidad, ya que en la actualidad solo una parte de la plantilla de estos organismos, médicos y enfermería, la tiene reconocida, algo que no sucede en otras autonomías.

Tras criticar "una gran dispersión" legislativa, Carmen Pueyo ha precisado que la nueva carrera debe englobar "a personal sanitario y no sanitario, a fijos y eventuales", para no "frustrar la trayectoria de cientos de personas".



Esto a juicio del sindicato redundará en la mejora de competencias, de la investigación, de la eficacia y de la eficiencia, y con ello en la atención al paciente, al tiempo que contribuirá a revertir los recortes.



Por ello CCOO insta a que en seis meses el Parlamento desarrolle legislativamente esta carrera profesional para el SNS y INSPL, de forma que en tres años esté implantada para todo el personal, una implantación progresiva por la envergadura del objetivo y porque "supone bastante dinero".



Así, ha dicho Pueyo, en 2019 se implantaría para los grupos C y D, mayoritariamente femeninos; en 2020 para el resto de niveles; y en 2021 para el personal temporal.

"Que lo que hagamos no cree más agravios, que corrijamos si hay algo que corregir en las existentes, y que las carreras sean igualitarias para todos", ha instado Pueyo, y animado al Parlamento a buscar "el máximo consenso con los sindicatos".



Para el PSN es cierto que una manera de "incentivar" a los empleados públicos sería establecer la carrera profesional, que en Navarra "se vinculó al grado como pago de una antigüedad pura y dura", algo que con el paso de los años no se ha desarrollado ni corregido y que habrá que abordar porque además está pendiente una sentencia de Bruselas, ha advertido Inmaculada Jurío.

Y ha indicado que la situación "se agrava más en Salud, donde hay colectivos que tienen reconocida la carrera profesional y otros no", cuando todos los estamentos de la sanidad publica son trabajadores que producen un beneficio en la ciudadanía con su actividad, aunque ha dado por hecho que la tarea no se iniciará en esta legislatura.

Por UPN, Sergio Sayas ha apuntado que "la responsabilidad" le corresponde al Gobierno, y ha abogado por una "reflexión" sobre el tema, "ahora prácticamente imposible" a estas alturas de la legislatura, en la que "seguimos esperando una reforma del estatuto de la función pública porque no ha habido voluntad de diálogo con los trabajadores".



El portavoz de Geroa Bai, Rafael Eraso, ha defendido el trabajo del actual Ejecutivo por "revertir la precariedad" y ha subrayado que la carrera profesional exige "un análisis con mucho detenimiento por lo que implica en términos económicos y por lo complejo del asunto, porque no es el pago de un sobresueldo sino un incentivo a cambio de una prestación".



"Nosotros asumimos el compromiso de estudiar y analizar, y de abrir un debate sereno y valiente", ha precisado por EH Bildu Aranzazu Izurdiaga, quien ha considerado que la carrera profesional vigente es una "mala" ley y ha rechazado extender a otros colectivos el actual modelo, "un complemento de antigüedad encubierto".

La portavoz de Podemos-Orain, Tere Sáez, tampoco ha compartido los criterios que rigen hoy la carrera profesional pero sí ha reconocido que Navarra sufre un "agravio" en relación a otras comunidades y que hay un segundo agravio entre el personal que trabaja en sanidad, por lo que ha defendido una nueva regulación y que se tenga en cuenta a los colectivos más vulnerables.



Por último Marisa de Simón, de I-E, ha dicho compartir la necesidad de hacer una nueva propuesta y rechazado "la carrera por ver qué colectivo tiene una carrera profesional más ventajosa sin contemplar la función pública en general por los agravios comparativos graves e importantes que ha traído".

