Maite Mendioroz: “Investigamos para que un análisis de sangre adelante el diagnóstico del Alzheimer”

Actualizada 10/02/2019 a las 20:21

No olvida el día en que despertó su fascinación por el cerebro. Echa cuentas. Debió de ser en quinto de E.G.B cuando en una clase de ciencias, en el colegio de las Teresianas, les mandaron dibujar una neurona. “Me quedé embobada. Había algo en ese dibujo que me impactó y que me hizo pensar en los secretos que escondía el cerebro”. El deslumbramiento de Maite Mendioroz por aquella neurona debió de ser muy parecido al que sintió el coronel Aureliano Buendía el día que su padre lo

Etiquetas Íñigo Salvoch

Selección DN+