Chivite responde a Vox que "defender España es crear un proyecto común con Cataluña"

Actualizada 08/02/2019 a las 13:00

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que "defender España es construir un proyecto común con Cataluña y con el resto de españoles" y ha afirmado que el Gobierno de España "ha apostado por el diálogo" en ese sentido.

"Defender España es que haya un proyecto común para todos los españoles vivan donde vivan, sean catalanes o del resto de España. Eso es defender la unidad de España, que los catalanes también se sientan integrados en ese proyecto para España", ha indicado a preguntas de los periodistas sobre el acto celebrado el jueves por Vox en Pamplona. Según Chivite, defender España no es "levantar banderas".

La dirigente socialista ha señalado que "el diálogo en la política es absolutamente necesario, no diálogo por el diálogo, sino dialogo enfocado a llegar a un acuerdo, y ese es el empeño del Gobierno de España, porque queremos que los catalanes sigan participando de un proyecto común de España".

Así, María Chivite ha indicado que su manera de entender la defensa de España no es "simplemente levantando banderas". "Defender España se hace por ejemplo a través de los Presupuestos que el Gobierno de España ha presentado, subiendo el SMI, eliminando los copagos, con la revalorización de las pensiones. El modelo de defender España que tiene Vox, levantando banderas, no lo compro para nada. Tú no puedes gobernar obviando una minoría que no está de acuerdo con otras cosas que se están haciendo", ha asegurado.

Además, sobre el acto de Vox ha afirmado que "a UPN le habrá preocupado ver a algunos de sus militantes por allá".

