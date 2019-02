El PSN critica a Domínguez por su "incapacidad de gestión con el transporte sanitario"

Actualizada 06/02/2019 a las 12:23

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha criticado que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, "pretenda trasladar su incapacidad de gestión en lo relacionado con el transporte sanitario al Gobierno de España".



"Hay comunidades como Baleares que han llevado a cabo la internalización de este servicio y el Gobierno de España no ha sido impedimento", ha remarcado Chivite que ha añadido que "ya vale de excusas para no reconocer el desastre que está suponiendo un proceso en el que, una vez más, está imponiéndose un criterio político de Bildu" que "quiere cambiar el modelo por sus intereses, obviando el criterio sanitario, que es el que debe primar".



Además, Chivite ha destacado que "el consejero puede mirarse en su propio Gobierno, donde hay un Departamento que ha creado una Fundación Pública para gestionar los servicios que presta".



La dirigente socialista ha afirmado que Domínguez "no está siendo capaz de defender que el transporte sanitario esté bajo control del Departamento de Salud y no está siendo capaz de hacer la transición hacia su publificación con garantía de que seguirá siendo una prestación de Salud y con garantías laborales para los trabajadores que ahora prestan el servicio".



"Un fracaso total del que no puede culpar a terceros porque los hechos desmienten que la responsabilidad sea del Gobierno de España. Hay soluciones pero no es capaz de llevarlas a cabo", ha concluido.

