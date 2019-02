El abogado de la víctima de La Manada ve mal concebido el recurso de súplica

Actualizada 06/02/2019 a las 11:16

El abogado Carlos Bacaicoa, uno de los dos letrados de la víctima de La Manada, ha afirmado, una vez confirmada la libertad provisional de los cinco acusados hasta que el Supremo se pronuncie sobre la sentencia que les condenó a 9 años de cárcel, que el recurso de súplica está "mal concebido".



"No es de extrañar" que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya confirmado el fallo de enero, como también que se haya confirmado el voto particular, "porque el mismo órgano que tomó la decisión es que el resuelve el recurso", ha dicho Bacaicoa y ha añadido que "un recurso por definición, para que sea un recurso, lo tiene que resolver un órgano superior al que dictó la resolución recurrida, si no es prácticamente imposible en quince días un cambio de opinión".



En este sentido, el letrado navarro ha considerado que este recurso de súplica "no tendría que existir" tal y como está planteado ya que es "absurdo" pretender un mismo tribunal dicte dos resoluciones en sentido contrario.

Etiquetas Sentencia de La Manada

Selección DN+