Yolanda Blanco: "No nos podíamos permitir dejar pasar en Navarra un proyecto como Davalor"

Actualizada 04/02/2019 a las 14:26

La directora general de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de Navarra, Yolanda Blanco, ha señalado que el proyecto de Davalor Salud era "muy bueno" y ha indicado que "creo de verdad que no nos podíamos permitir en Navarra dejar pasar un proyecto así".



Blanco ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las actuaciones de Sodena, en este caso en concreto la concesión de préstamos a Davalor Salud, y ha explicado que le pareció que tenían que apoyar este proyecto y "yo firmé totalmente convencida".



Ha manifestado que había "información suficiente" en torno al proyecto y "me parecería muy difícil tomar otra decisión". "El Consejo de Sodena anterior valoró positivamente el proyecto y quiso entrar en el capital de la empresa, y nosotros tomamos una decisión más conservadora", ha asegurado.



Según ha manifestado, "no teníamos dudas con toda la documentación que teníamos". "Entrar en el capital era más arriesgado y el equipo técnico consideró que era mejor un préstamo", ha manifestado, para precisar que este equipo técnico -consejero Manu Ayerdi, su entonces jefa de gabinete y la entonces directora general Pilar Irigoien- era "muy cualificado", tres profesionales "muy inteligentes y muy competentes". "Estuvieron trabajando mucho y la información que llegó al Consejo era mucha", ha dicho.



La directora general ha comentado que no le sorprendió que, tras el cambio de Gobierno, se nombrara en 2015 un primer Consejo de Sodena con cuatro miembros -el consejero y los tres directores generales- y ha explicado que "las propuestas que llegan al Consejo es porque los técnicos lo consideran, si no consideran que debe ser aprobado en el Consejo no lo llevan".



Blanco ha manifestado que "la misión en Sodena es de administración pública, no de inversor a corto plazo, es el desarrollo económico de la región, de apoyo a empresas en dificultades y que no obtienen financiación en el mercado". "Ahí tiene que intervenir la Administración", ha opinado, para defender que "Sodena entra a apoyar a las pymes que tienen dificultades económicas, si no irían al banco o a entidades privadas que les darían el dinero".



Blanco ha explicado, a preguntas de UPN, que "el Gobierno de Navarra nos insta a Sodena a dar el préstamo, con un informe favorable". "El objetivo de Sodena es desarrollo económico de la región, Sodena puede dar préstamos, tiene dinero y dar a este proyecto no supone dejar de dar a otros", ha indicado.



Ha destacado además que "la empresa es una pyme de Navarra con necesidades de financiación, una empresa que tiene un proyecto de I+D de libro, trabaja con las universidades, tiene patentes... es proyecto médico made in Navarra". "Y ya lo tenían hecho, les faltaba terminar, llegar del mercado, resolver la dificultad económica y tenía empleo y talento", ha comentado.



Ha señalado la directora general que "compartimos el informe entero" del Consejo anterior y "nosotros como el Consejo anterior valoramos muy positivamente el proyecto". "Lo único que cambia es que el otro valoraba entrar en el capital y nosotros dar un préstamo, esta segunda opción más conservadora", ha afirmado.



Yolanda Blanco ha insistido en que "se le da un préstamo para que siga viva y busque inversores". "Tengo clarísimo que las pymes a veces tienen dificultades y necesitan financiación", ha dicho, para opinar que "no hubo trato de favor" a Davalor porque "Sodena tienen la ventanilla abierta todo el año y ahí están los técnicos que hacen las valoraciones y son siempre los mismos técnicos". "No creo que a nadie se le haya cerrado la puerta de Sodena nunca", ha expuesto.



A su juicio, el préstamo a Davalor "no supuso un coste de oportunidad, porque tenía dinero suficiente para las empresas que vinieron, para atender todas las peticiones". "Los técnicos habían llevado una propuesta de apoyo a Davalor al anterior Consejo de Sodena con unas condiciones" y después "las condiciones a veces se cambian", ha indicado.

