El policía acusado niega pelotazos al grupo donde se sitúa el herido

02/02/2019 a las 06:00

El agente de Policía Nacional acusado de disparar un pelotazo que hizo perder un ojo a un joven en la huelga de sindicatos nacionalistas de 2012 aseguró este viernes en el juicio que “nunca” disparó pelotas hacia el lugar donde se sitúa el herido, en mitad del Paseo de Sarasate. Sobre el vídeo presentado por la acusación particular, que le solicita 5 años de prisión, afirmó que en ese momento realizó dos “salvas” intimidatorias (solo pólvora, sin pelota) dirigidas a un grupo que sí les estaban agrediendo desde la iglesia de San Nicolás. Al igual que sus compañeros, subrayó que se ve cómo sale humo blanco de la bocacha, una señal de que no dispara pelotas porque en este caso no se vería el humo.

El agente, que trabaja en la Unidad de Intervención Policial (UIP) desde 2004, relató que ese día trabajaron desde las siete de la mañana y que ellos acompañaban la parte final de la manifestación. “Cuando llegamos -a Sarasate- la situación es muy, muy violenta”, afirmó en referencia a los enfrentamientos con Policía Foral que se desencaderon. Contó que en 2012 en Sarasate había contenedores de obra y vidrio que no se vaciaron, “y eso fue la munición que se usó” contra los agentes. “Desde entonces pedimos que se vacíen antes los contenedores”, dijo. Continuó relatando que ellos avanzaron hacia García Castañón, donde cree recordar que no se utilizaron pelotas, y después se replegaron hasta Correos. En el centro del paseo peatonal se encontraban los asistentes al mitin final (ahí se sitúa el herido) y en la zona de San Nicolás los que les agredían. En el vídeo se le ve ahí lanzar dos disparos. “Esa gente -por los manifestantes- no estaban haciendo nada, no eran una amenaza. A esas distancias, además, se habría visto el impacto. Yo disparo al otro lado, a San Nicolás, donde hay una masa violenta que nos agrede. Y disparo una salva, no se daban las condiciones para lanzar pelotas”, aseguró. También destacó que las órdenes eran “enfriar el ambiente”: “No había orden de lanzar pelotas”.

La acusación particular le preguntó por qué en instrucción declaró que creía que sí usó pelotas en ese momento: “¿Dije eso? Viendo las imágenes no disparo pelota. Puede ser que en otro momento del día sí lo hiciera, pero ahí no. Lo tengo clarísimo”. Al final de las imágenes, se le ve hacer el gesto de meter la mano en la bocacha: “Introduzco los dedos para ver si hay pelota. No meto una pelota. Y a partir de ahí ya no hay disparos”.

También declaró un policía que en las imágenes aparece justo delante del acusado. “Ningún compañero lanzaría una pelota estando yo delante”, afirmó.

Fiscalía solicita la absolución del agente

La fiscal reconoce que el denunciante “resultó desgraciadamente lesionado por lo que parece ser un pelotazo en una acción que nadie buscó”. Pero en su opinión, no hay “ninguna prueba de que el autor del disparo fuera el acusado ni de que su comportamiento fuera una imprudencia o faltara al protocolo”. “La orden era replegarse y templar la situación. El acusado se reconoce en las imágenes y dice que lanza salvas. Y él y sus compañeros lo confirman porque se ve humo salir de la escopeta”, afirma. Además, añadió que “ningún testigo ni el denunciante” vieron al acusado disparar. La fiscal destacó los cambios de versión del acusado sobre dónde ocurrieron los hechos: “No sabe o no quiere decir dónde estaba”. Pero además, destacó que ese día se vivieron “unos altercados graves” y que la policía actuó de forma “progresiva, proporcional y racional” para restablecer el orden.

Acusación particular reclama 5 años de prisión para el policía

La abogada del herido reconoció que hubo “incidentes graves ”, si bien matizó que “no por ello la intervención policial estaba justificada”. En todo caso, su defendido no participó. “La actitud del grupo en el que estaba no era violenta, lo confirma el acusado, y no hay pruebas de que el denunciante estuviera haciendo otra cosa. Dos testigos lo sitúan ahí”. Destacó que el agente, al que en el vídeo se le ve realizando un disparo “en horizontal” hacia ese grupo, en fase de instrucción “reconoció que disparó pelotas y que creía que lo hizo en ese momento para disparar a los agresores, que estaban detrás”. “Ahora nadie disparó pelotas, pero mi defendido resultó lesionado de un pelotazo, está acreditado”. Sobre los cambios de versión del herido, respondió que eran dos grupos en movimiento y es “comprensible” que debido a la tensión no lo pueda precisar. Pidió la condena subsidiaria del Estado.

Abogacía del estado pide la absolución del acusado

El abogado del Estado pidió condena en costas para la acusación por denuncia “temeraria”, sin pruebas que acrediten el nexo de causalidad, y remitió al denunciante a la vía administrativa. Para demostrar que no lanzó pelota cuando señala la acusación, mostró un vídeo de otro agente disparando en San Nicolás. “Aquí sí se ve que sale pelota y no hay humo. En la otra sí sale humo. Y no dispara pelota porque de haberla tenido habría salido en el primer disparo y ellos señalan que le hirió con el segundo, y por tanto es imposible que haya pelota”. En su opinión, es “curioso” el “poco esfuerzo probatorio” de la acusación: “¿Por qué no traen la llamada al 112? Así sabríamos la hora de lo ocurrido, porque no lo sabemos”. Y concluyó que su defendido lleva desde 2012 “esperando a que se haga justicia cuando no ha hecho nada”.

Selección DN+