El joven herido por un pelotazo dice que estaba en un lugar "pacífico"

El joven que perdió el ojo derecho tras recibir un pelotazo durante unos incidentes en la huelga de los sindicatos ELA, LAB, ESK, CGT y CNE, STEE-EILAS, EHNE e Hiru de 2012 aseguró este jueves en el juicio que él se encontraba dentro de un grupo “pacífico, que no insultaba ni tiraba objetos” en el Paseo de Sarasate donde había terminado el mitin final. Su abogada solicita 5 años de cárcel para un policía nacional que aparece disparando en un vídeo, mientras que la fiscal y el abogado del Estado reclaman su absolución al considerar “proporcionada” la actuación policial y cuestionar el testimonio del joven por sus distintas versiones sobre dónde ocurrieron los hechos.

El acusado declarará este viernes, ya que el juicio se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la única en la que los acusados no declaran al inicio. Así, la vista de este jueves, que duró cinco horas, comenzó con dos vídeos. Uno sobre los incidentes de aquel día, que comenzaron con la Policía Foral a la altura del Parlamento y continuaron en las dos calles paralelas al paseo peatonal, donde intervino Policía Nacional. En las imágenes se escuchan caer botellas y objetos a la zona donde estaban los agentes y cómo estos responden con disparos. En el momento en el que la acusación señala que se produjo el pelotazo se ve a los agentes retirándose a paso tranquilo a la altura de Correos y cómo entonces se producen siete disparos, dos de los cuales se ven y que según la policía son salvas , no pelotazos.

El herido afirmó que él iba en la parte delantera de la manifestación y que al llegar a Sarasate no había incidentes. Se situó cerca del escenario para escuchar el mitin final, junto al Monumento de los Fueros, y al poco se produjo “una pequeña avalancha” en la parte de atrás y escuchó “pelotazos”. Después se registró una segunda avalancha y el orador pidió a la gente calma y que se sentaran, agregó el herido. “Avancé y me senté. Desde ahí vi, en perpendicular a Sarasate, que había un enfrentamiento entre gente y la policía”, añadió. Después, afirmó que vio a dos grupos de policía que se agrupaban a la altura de la calle García Castañón y que se retiraban hacia el Parlamento: “Parecía que la cosa se calmaba, era una situación tensa pero no violenta, y avanzamos hacia ellos. Sarasate estaba tranquilo y la policía estaba tranquila”. Aseguró que no escuchó insultos ni vio lanzamiento de objetos desde su zona.

“UN LANZAMIENTO DIRECTO”

En ese transcurso, oyó un disparo, vio cómo una pelota pasaba cerca de la cabeza de los grupos que tenía delante y al girarse para huir recibió el impacto de una pelota. “Fue un lanzamiento directo. Me llevé la mano al ojo y con la cabeza agachada, vi una pelota en el suelo y fui hacia la Plaza del Castillo. Allí alguien que dijo ser médico me miró y me dijo que fuera enseguida al hospital”.

El segundo vídeo que se emitió en el juicio fue el de la reconstrucción que se hizo en presencia del juez instructor. En él, el herido no sitúa a la policía a la altura de Correos sino junto a una tienda de golosinas en García Castañón, y él también se ubica más atrás. Fue esa reconstrucción la que situó el lanzamiento por encima del mínimo de 30 metros que marca el reglamento para lanzar pelotas y muy alejados de los 7 metros que el joven afirmó en su primera declaración. La fiscal inquirió sobre estas modificaciones, según ella hechas para encajar la versión a los vídeos. “Entonces me equivoqué. Tenía la referencia de un paso de peatones y un árbol, y me confundí. En la reconstrucción estaba nervioso, no estaba cómodo con Otamendi (el juez), los policías, alguien grabando... Estaba nervioso”, respondió. El Abogado del Estado le recordó que en sus primeras declaración dijo que se encontraba cerca del Monumento de los Fueros. “Me extraña que dijera eso, pero me he podido equivocar porque he intentado olvidar ese día, fue una pesadilla. Pero las imágenes son concluyentes”.

La lesión, “muy compatible” con una pelota, según la perito



La perito judicial que analizó la lesión afirmó que tuvo que ser producida por un “objeto contundente, romo y que impactó a alta energía”. Preguntada por si las pudo haber producido una piedra o una botella, lo negó, afirmando que en esos casos se habrían registrado heridas contusas o incisas que el joven no presentaba. Sobre la posibilidad de recibir un codazo, respondió que no, que son heridas “muy graves provocadas por algo lanzado a muy alta energía”. También descartó el golpe del culo de una botella de cristal que le planteó la fiscal. “No hay tanta energía como para producir lesiones tan profundas en el ojo”. Según su criterio, las lesiones son “muy compatibles” con un pelotazo.

El joven se ha sometido a tres operaciones y al perder la visión ha tenido que dejar su oficio de malabarista, payaso y clown. “Era la ilusión de mi vida, me estaba formando y ahora estoy en una fábrica”. Tampoco pudo sacarse el carné de camión que estudiaba, ha dejado el barranquismo y engordó 25 kg por la cortisona, además de otras secuelas psicológicas.

El jefe del grupo policial niega que lanzaran pelotas a esa zona



El jefe de la 6ª Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en los incidentes del 26 de septiembre de 2012 negó que se lanzaran pelotazos contra el grupo que se encontraba en el Paseo de Sarasate, donde se sitúa el herido. “No puede hacerse en esas circunstancias. Era un grupo que insultaba, pero no era una agresión. Y no se hizo porque había gente sentada y a esa distancia habría provocado un gran número de heridos. No se lanzaron a esa zona”, afirmó. Sí dispararon pelotazos hacia la acera más próxima a San Nicolás. “Desde allí se nos agredía continuamente”.

Al agente se le exhibió el vídeo en el que se ve al acusado lanzar un disparo en horizontal, sin apuntar al suelo como ordena el reglamento, hacia Sarasate (se ven dos disparos y se escuchan pero no se ven otros cinco). El responsable de la unidad aseguró que se trataba del lanzamiento de salvas, no de pelotazos como sostiene la acusación. “Se ve que sale humo blanco de la bocacha. Cuando se lanzan salvas, que solo es pólvora que hace ruido, sale humo blanco. Si lanza pelotas, no hay humo. El ruido de ambos disparos es idéntico, pero visualmente se puede distinguir. A esa distancia, ese bocachero no ha utilizado pelota. De ninguna manera. Si no, la persona que lo recibe caería fulminada”, afirmó.

Sobre su intervención en los incidentes, relató que ellos se encontraban al final de la manifestación y que se desplazaron a Sarasate tras el lanzamiento de objetos a la Policía Foral. “Tras un avance para intentar despejar a la masa la situación se contuvo y la orden fue de replegarnos hasta Correos, tomar distancia para poder enfriar la situación”, afirmó.

A cerca del uso general de material antidisturbios, afirmó que se emplean salvas de proyección cuando hay problemas de orden público y que en caso de lanzamiento de botellas, piedras que pongan en peligro a los agentes o los ciudadanos se lanzan bolas de caucho, pero siempre rebotando contra el suelo para que pierda potencia y a una distancia “orientativa” de un mínimo de 30 metros, “que puede variar en función de la agresividad”. El máximo responsable del operativo afirmó que no ordenó el uso de pelotas, “aunque puede que algún mando intermedio sí lo hiciera”.

